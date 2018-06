Kaksi vuotta kohti parempaa

Salossa saavutettiin yksi merkkipaalu, kun työttömyys on hellittänyt otettaan jo kaksi vuotta. Käänne tapahtui toukokuussa 2016, jolloin päästiin alle edellisen vuoden vastaavan ajankohdan työttömyyslukujen. Siitä lähtien työttömyysluvut ovat olleet kuukaudesta toiseen pienempiä kuin vastaavat luvut vuotta aikaisemmin.

Olisi ennenaikaista sanoa, että työttömyys on Salossa jo voitettu. Työllisyyden nostamiseksi tarvitaan vielä paljon toimenpiteitä, mutta suunta on vakaasti kohti parempaa tulevaisuutta.

Salon työttömyysaste oli toukokuun lopussa 10,5 prosenttia. Vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 13 prosenttia.

Työtä vailla Salossa oli 2 549 työnhakijaa. Määrä on edelleen suuri, mutta huomattavasti pienempi kuin vuosi sitten, jolloin työttömiä oli 3 217. Pahimmillaan matkapuhelinteollisuuden romahduksen jälkeen Salossa oli yli 4 000 työtöntä.

Osittain lukujen kaunistuminen johtuu muuttoliikkeestä. Salosta on muuttanut työn perässä ihmisiä pois, ja työvoiman määrä on pienentynyt. Poismuutto ei kuitenkaan selitä kaikkea, vaan moni työtön on löytänyt ihan aidosti uutta työtä.

Tuoreet ennakkotiedot väestönmuutoksista jatkavat myönteisten lukujen sarjaa. Salossa mitattiin toukokuussa 21 asukkaan muuttovoitto maan sisäisessä muuttoliikkeessä. Kaupungin koko väkiluku tosin väheni toukokuussa 12 ja koko alkuvuoden aikana noin 200 asukkaalla.

Salon väestökehityksessä näkyy merkkejä ikärakenteen tuomista ongelmista. Syntyneitä oli toukokuussa ennakkotietojen mukaan 32, kun taas kuolleiden määrä oli kaksi kertaa niin suuri.

Väestötilastot antavat aihetta odottaa hyvää kehitystä jatkossakin. Kaikkein tärkeintä on saada kaupunkiin uusia työpaikkoja. Nuorten ja lapsiperheiden muuttopäätökset tehdään vahvasti työpaikkojen perusteella.

Työllisyystilanne koheni myös muissa Salon seudun kunnissa. Aivan omassa sarjassaan liikkuu Paimio, jonka 3,8 prosentin työttömyysaste oli koko maakunnan alhaisin. Paimio piti kärkisijaa myös huhtikuussa.

Maakunnan korkein työttömyysaste oli Turussa, 11,8 prosenttia.