Kanada määräsi tulleja amerikkalaistuotteille – kohteita ketsupista appelsiinimehuun

Kanada on vastannut Yhdysvaltojen alumiini- ja terästulleihin määräämällä uusia tulleja amerikkalaisille tuotteille. Tullit koskevat tuontia 16,6 miljardin Kanadan dollarin (noin 11 miljardin euron) arvosta. Niiden kohteina on 250 tuotetta, joukossa muun muassa appelsiinimehu, vessapaperi, ketsuppi, suolakurkut sekä Kentuckyn Bourbon-viski.

Yhdysvaltojen tullit Kanadan teräkselle ja alumiinille astuivat voimaan kesäkuun alussa. Kanadan pääministeri Justin Trudeau keskusteli presidentti Donald Trumpin kanssa puhelimessa ja ilmoitti, ettei Kanadalla ole muuta vaihtoehtoa kuin vastata Yhdysvaltojen tulleihin.

Kanada on myös päättänyt tukea omaa alumiini- ja terästeollisuuttaan 2 miljardin dollarin edestä.

Ulkoministeri Chrystia Freeland pahoitteli, että Kanada joutuu tarttumaan tällaiseen keinoon läheistä liittolaista vastaan. Yhdysvallat on perustellut teräs- ja alumiinitulleja kansallisella turvallisuudella. Freeland sanoi pitävänsä tätä perustelua loukkaavana kanadalaisille veteraaneille ja sotilaille, jotka ovat taistelleet Yhdysvaltojen rinnalla aina ensimmäisestä maailmansodasta lähtien.

Boikottia viritellään

Liike-elämän edustajat ovat varoittaneet, että täysimittainen kauppasota Yhdysvaltoja vastaan olisi Kanadalle tuhoisa. Maan viennistä kolme neljäsosaa menee Yhdysvaltoihin. Monet kanadalaiset ovat kuitenkin asettuneet tukemaan vastatoimia. Sosiaalisessa mediassa on isänmaallisessa innossa tuettu boikottia amerikkalaisille tuotteille ja lomakohteille.

Kanadan ja Yhdysvaltojen välinen kauppasuhde on yksi maailman suurimmista. Viime vuonna maiden välillä käytiin kauppaa 674 miljardin Yhdysvaltojen dollarin (576 miljardin euron) edestä. Yhdysvalloilla oli reilun kahdeksan miljardin dollarin ylijäämä kaupassaan Kanadan kanssa.

Teräs- ja rautatuotteissa Yhdysvalloilla oli Kanadan kanssa miljardin dollarin ylijäämä. Kanada on amerikkalaisen terästeollisuuden suurin vientimaa ja se ottaa vastaan noin puolet amerikkalaisesta viennistä.

STT

Kuvat: