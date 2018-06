Kansanedustaja Ruoho kertoi saamistaan viesteistä pahoinpitely- ja ahdisteluoikeudenkäynnin jälkeen – ”Törkypalaute vahvistaa, että asioihin täytyy puuttua”

Kansanedustaja Veera Ruoho (kok.) sanoi kollegansa Teuvo Hakkaraisen (ps.) saaman tuomion jälkeen, että prosessi on ollut hyvin raskas. Hakkarainen tuomittiin tänään sakkoihin Ruohon pahoinpitelystä ja seksuaalisesta ahdistelusta.

Ruoho kertoi, että on itse saanut tapahtuman vuoksi syyttelyä ja törkypostia.

– Ruma törkypalaute on myös osaltaan vahvistanut sitä, että tällaisia asioita ei voi vaieta ja niitä ei pidä sietää, Ruoho sanoi.

Myös päinvastaista palautetta on Ruohon mukaan tullut tapahtumien jälkeen.

– Olen saanut runsaasti palautetta ihmisiltä. He kertovat, että hekin saavat nyt oikeutta. Koska he eivät ole kyenneet, uskaltaneet tai rohjenneet hakea oikeutta.

Ruoho kertoi tyytyvänsä tuomioon. Hän sanoi, että hänellä ei ole ollut rangaistuksesta mitään vaatimuksia.

– En ole ihminen, joka näkisi tai kokisi mitään syytä olla asioita anteeksi antamatta, Ruoho kertoi.

Syyttäjä: Nukun yön yli ennen päätöstä valittamisesta

Syyttäjä Eija Velitski aikoo nukkua yön yli ennen kuin tekee ratkaisun siitä, valittaako ratkaisusta. Syyttäjä vaati Hakkaraiselle ehdollista vankeutta.

Velitskin mukaan on syytä huomata oikeuskäytäntö pään alueelle kohdistuvissa pahoinpitelyjutuissa.

– Yleisen oikeuskäytännön mukaan näistä tuomitaan ehdollisia vankeusrangaistuksia, ellei sitten ehdottomia.

Syyttäjä arvioi myös oikeudenkäynnin laajempaa merkitystä.

– Minun mielestäni tämä on siinä mielessä hyvä, että se näyttää, että olipa tekijä kuka tahansa ja uhri kuka tahansa, niin aina se teko sattuu. Aina uhriin jää sekä henkiset että fyysiset vammat.

Velitskin mukaan Hakkaraisen esiin tuomat humalatila ja ”jätkämäinen käytös” ovat asioita, joita on käräjillä käsitelty moneen kertaan.

– Silloin, jos on itse aiheutettu tila, se ei missään tapauksessa oikeuta tekoa tai vähennä rangaistusta.

Oikeus tuomitsi Hakkaraisen 45 päiväsakkoon, josta tulee yhteensä 3 060 euroa. Ruoholle hänet määrättiin maksamaan korvauksia 1 400 euroa.

