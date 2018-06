Käräjäoikeus hylkäsi Jouni Palosaaren syytteen Kittilän kuntajupakan hissihaarassa

Lapin käräjäoikeus on hylännyt Levi Ski Resortin toimitusjohtajan Jouni Palosaaren syytteen luottamusaseman väärinkäytöstä Kittilän kuntajupakan niin sanotussa hissihaarassa.

Palosaarta syytettiin itävaltalaisen hissiyhtiön suosimisesta italialaisen kilpailijan kustannuksella. Syyttäjän mukaan tämä olisi aiheuttanut Levi Ski Resortille konkreettisen vaaran jopa satojentuhansien eurojen menetyksestä.

Käräjäoikeuden mukaan Palosaari luovutti italialaisen hissiyhtiön luottamuksellisia tarjoustietoja itävaltalaisyhtiölle. Tietojen vuotaminen oli oikeuden mukaan epäasiallista, mutta ei täytä luottamusaseman väärinkäyttörikoksen tunnusmerkistöä. Jos tietojen vuotaminen on alentanut tarjoushintoja, kyse ei ole Levi Ski Resortin vahingosta.

Oikeuden mukaan Palosaari ei myöskään syyllistynyt rikokseen salatessaan tietoja hissiyhtiön tarjoamasta alennuksesta hallituksen kokouksessa lokakuussa 2013. Oikeuden mukaan tieto oli jo kertomattakin hallituksen puheenjohtajan ja yhden jäsenen tiedossa.

Luottamusaseman väärinkäyttö on asianomistajarikos, jossa syytettä ei yleensä nosteta ilman asianomistajan vaatimusta. Syyttäjä perusteli haastehakemuksessa syytteen nostamista sillä, että sitä vaatii erittäin tärkeä yleinen etu.

Hissihaara on yksi osa Kittilän kuntajupakkaa. Kunnanjohtaja Anna Mäkelä teki Palosaaresta vuonna 2013 Lapin poliisille tutkintapyynnön. Yhtiön hallitus oli aiemmin erottanut toimitusjohtajan hissihankinnan kilpailutukseen liittyvien epäselvyyksien vuoksi.

Myöhemmin kunnanhallitus perui Mäkelän tekemän tutkintapyynnön ja antoi omistajaohjausta hissiyhtiölle, jotta erotettu toimitusjohtaja palautetaan tehtäväänsä. Mäkelä irtisanottiin.

Mäkelän erottamiseen liittyvässä haarassa kolmisenkymmentä entistä ja nykyistä kuntapäättäjää on syytteessä muun muassa törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä.

