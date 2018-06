Käräjäoikeus vapautti useista rikoksista syytetyn MV-julkaisun perustajan odottamaan tuomiota

Useista rikoksista syytetty MV-julkaisun perustaja Ilja Janitskin päästettiin tiistaina oikeuden päätöksellä vapaaksi odottamaan tuomiota.

Syyttäjä vaatii Janitskinille vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeusrangaistusta muun muassa törkeästä kunnianloukkauksesta, tekijänoikeusrikoksista, rahankeräysrikoksista, rahapelirikoksista, laittomasta uhkauksesta, kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja salassapitorikoksista. Tiistaina hänelle luettiin viimeiset syytteet.

Hän on kiistänyt kaikki syytteet.

Helsingin käräjäoikeuden on määrä antaa ratkaisunsa syyskuun lopussa.

Janitskin on pakoillut poliisia muun muassa Andorrassa, josta hänet luovutettiin huhtikuussa Suomeen. Espanjalainen tuomioistuin päätti jo aiemmin luovuttaa Janitskinin, mutta päästi hänet odottamaan luovutusta vapaalle jalalle. Sen jälkeen Janitskin katosi viranomaisten hyppysistä, kunnes hänet otettiin kiinni Andorrassa viime kesänä suomalaisviranomaisten pyynnöstä.

Jutun syyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen ei vastustanut Janitskinin vapauttamista.

– Tämän prosessin osalta ei ollut enää tarvetta tai oikeastaan perustettakaan enää pitää Janitskinia vangittuna, Hämäläinen totesi.

