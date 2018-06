Kaupat voivat olla juhannuksena auki miten haluavat, joukkoliikenne poikkeusaikatauluissa

Keskikesän juhla aiheuttaa monia muutoksia liikenteeseen ja kauppojen aukioloihin. Ruuhkia valtateillä on odotettavissa perinteiseen tapaan.

Juhannusliikenne on vilkkaimmillaan torstaina iltakahdeksaan asti. Monet valtaväylät voivat ruuhkaantua menoliikenteen huipputunteina, kertoo Liikennevirasto. Tyypillisesti liikenne jonoutuu etenkin pääkaupunkiseudun ulosmenoteillä.

Myös juhannusaattona perjantaina menoliikenne on kohtalaisen vilkasta varsinkin kello 10-13 välillä.

Paluuliikenne on vilkkaimmillaan sunnuntailla Nelos- ja Viitostiellä Helsinkiin päin ja valtatie 9:llä Jyväskylästä Tampereelle. Liikennevirasto arvioi, että paluuliikenteessä ruuhkat ovat maltillisempia kuin menoliikenteessä.

Liikenneturva muistuttaa huolehtimaan siitä, että kukaan ei lähde rattiin päihtyneenä. Poliisi valvoo liikennettä juhannuksena monipuolisesti.

Kaupat laajasti auki

Kaupat päättävät itse, miten ne ovat auki juhannuksena. Ne ovatkin yhä laajemmin auki.

Esimerkiksi S-ryhmä on ilmoittanut, että sen kaikki kaupat ovat auki juhannusaattona. Tarkat aukioloajat voi tarkistaa S-ryhmän sivuilta. Myös juhannuspäivänä yli 950 myymälää on auki.

Lidlit ovat pääsääntöisesti auki juhannusaattona 8-18 tai 9-18, juhannuspäivänä taas noin 40 ketjun kauppaa on auki kello 11-17 välillä.

Keskon K-ruokakaupat ovat myös auki, mutta aukioloajat ovat normaalia rajatummat. K-kauppiaat saavat itse päättää aukioloajoista ja niiden aukiolon voi tarkistaa omasta kaupastaan tai internetistä.

Ratatyöt aiheuttavat muutoksia junaliikenteeseen

Joukkoliikenteessä on juhannuksena monia muutoksia. Junat kulkevat poikkeusaikataulussa.

Torstaina junat ajetaan perjantailiikenteen mukaan ja juhannusaattona perjantaina lauantailiikenteen mukaan. Lauantaina juhannuspäivänä junat kulkevat aamulla sunnuntailiikenteen mukaan, mutta iltapäivällä ja illalla normaalin lauantailiikenteen mukaan. Sunnuntaina junat kulkevat normaalisti. Lähiliikenteessä tilanne on sama.

Venäjälle lähtevissä junissa on myös peruutuksia ja muutoksia.

Juhannusviikonloppuna tehdään paljon ratatöitä ympäri Suomea. Ratatyöt aiheuttavat poikkeusjärjestelyjä liikenteeseen, kuten junien korvaamista busseilla junaliikenteestä poikkeavilla aikatauluilla.

Esimerkiksi kaikki junat Tampereen ja Porin välillä korvataan juhannusviikonloppuna busseilla. Myös Kajaanin ja Oulun sekä Iisalmen ja Ylivieskan välillä kulkevat junat korvataan lauantaina linja-autoilla poikkeavin aikatauluin. Loput poikkeusaikataulut ja korvaavat bussit voi tarkistaa VR:n sivuilta.

Bussiliikenteessä vilkasta

Myös bussit kulkevat poikkeusaikatauluissa. Tarkat aikataulut voi tarkistaa Matkahuollonsivuilta. Juhannus on Matkahuollon mukaan vuoden vilkkain matkustusajankohta, ja bussimatkalle haluavien kannattaa hankkia liput etukäteen.

OnniBus liikennöi juhannusaattona lauantain aikataululla iltapäivään saakka muutamin poikkeuksin. Juhannuspäivänä ei liikennöidä. Sunnuntaina bussit palaavat normaalisti liikenteeseen.

Alkot sulkevat ovensa perjantaina, apteekit vaihtelevasti auki

Alkot ovat auki torstaina normaalisti 9-21 ja perjantaina 9-12. Lauantaina Alkot ovat suljettuna.

Apteekkien aukioloajat vaihtelevat. Osa on suljettuna juhannusaattona ja juhannuspäivänä, osa taas auki. Oman apteekkinsa aukioloajan voi tarkistaa Apteekki-nettisivustolta.

Juhannusaattona ei postinjakelua

Postin omat myymälät palvelevat torstaina kello 18 asti. Myymälät ovat suljettuna juhannusaattona ja juhannuspäivänä. Poikkeuksena on Helsingin pääposti, joka on avoinna juhannusaattona kello 12 asti. Joulupukin pääposti Napapiirillä palvelee kesällä joka päivä klo 9-18.

Juhannusaattona perjantaina ei jaeta postia varhaisjakelussa olevia sanomalehtiä lukuun ottamatta.

