Kauppasotaan vai sovitteluun?

VESA JAAKOLA. Ilman kansojen välistä kauppavaihtoa ihmiskunta olisi paljon köyhempää aineellisesti ja muutenkin. Kansainvälisen kaupan historia on samalla kansojen vaurastumisen historiaa.

Valtiot voivat kauppapoliittisin keinoin joko vaikeuttaa tai helpottaa maailmankauppaa. Yli puolen vuosisadan ajan sitä on helpotettu alentamalla tullimaksuja ja poistamalla muutenkin kaupan esteitä.

Näin on tehty maailmanlaajuisesti niillä foorumeilla, joilla valtiot ovat yhdessä luoneet kauppaa edistäviä säädöksiä. Vuosina 1947–1994 keskeisin foorumi oli Gatt sihteeristöineen ja vuodesta 1995 lähtien Maailman kauppajärjestö WTO.

Näillä foorumeilla maailman suurin talous Yhdysvallat on ollut vaikuttavin maailmankaupan edistäjä. Se on hyötynyt eniten kaupan vapauttamisesta.

Tässä valossa nyt on hyvin poikkeuksellista ja outoa, että Yhdysvallat Donald Trumpin johdolla on alkanut toimia toisin. Hän määräsi äskettäin huomattavat tullimaksut EU-maista, Kanadasta ja Meksikosta tuotaville teräs- ja alumiinituotteille, aiemmin myös Japanista tuotaville. Hän uhkailee lisäksi Kiinaa kauppavaihdon vaikeuttamisella.

Yksipuolisten tuontitullien määrääminen ei jää seurauksitta. EU ja Kanada aikovat korottaa tullimaksuja kymmenille Yhdysvalloista tuotaville tuotteille. Pahimmillaan ajaudutaan kauppasodan kierteisiin.

Trumpin tuontitullipäätökset ovat ennen muuta sisäpoliittisia. Häntä vaivaa se, että siellä monet tuotannon alat ovat menettäneet kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla.

Erikoista Trumpin tullipäätöksissä on myös se, että niitä kohdistetaan Yhdysvaltain läheisimmille liittolaisille – jopa kiristystavoittein. Yhdysvallat, Kanada ja Meksiko ovat Nafta-vapaakaupan sopimuskumppaneita. Trump haluaisi muuttaa sopimuksen amerikkalaisille edullisemmaksi.

EU-maiden enemmistö on myös Nato-jäseniä. Uusilla tullimaksuilla Trump muistuttaa niitä siitä, etteivät ne maksa riittävästi yhteisestä puolustuksesta.

EU ja Kanada aikovat viedä Yhdysvaltain yksipuoliset lisätullit Maailman kauppajärjestön käsittelyyn. Se onkin luonteva foorumi kauppakiistojen setvimiseen.

Trump väittää kyseisistä maista tuotavien teräs- ja alumiinituotteiden uhkaavan Yhdysvaltain kansallista turvallisuutta. WTO tuskin hyväksyy tällaista tekaistua perustelua. Se pitänee yksipuolisia tullimaksuja yksinkertaisesti kauppasäädösten rikkomisena.

Nähtäväksi jää, miten Trump suhtautuisi alan järjestön moitteisiin laittomista tullimaksuista.

Trumpin suhtautumisesta kansainväliseen yhteistyöhön on saatu jo tähän mennessä huolestuttavia näyttöjä. Niiden valossa Yhdysvallat voisi WTO-tuomiosta välittämättä jatkaa säädösten rikkomista ja huonoimmillaan vetäytyä pois kaikesta kauppajärjestön toiminnasta.

Tämä olisi hyvin valitettavaa, kun Trump on irrottamassa Yhdysvallat muistakin kansainvälisen yhteistyön verkostoista kuten Pariisin ilmastosopimuksesta, Iranin ydinmateriaalisopimuksesta, vapaakauppasopimuksista ja osin jopa YK-yhteistyöstä.

Näillä näkymin Trumpista ei ole maailman parantajaksi, pahentajaksi kylläkin.

Kirjoittaja on emeritusdiplomaatti.