KCNA: Pohjois-Korean ja USA:n historiallisessa tapaamisessa keskustellaan kestävästä rauhasta

Pohjois-Korean mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un keskustelevat tapaamisessaan ydinaseriisunnasta ja kestävästä rauhasta Korean niemimaalla. CNN:n mukaan asiasta kertoo Pohjois-Korean hallinnon äänitorvena toimiva KCNA-uutistoimisto.

KCNA:n mukaan Kim on lisäksi sanonut, että tapaamisessa keskustellaan muistakin molempia maita huolestuttavista asioista.

Sekä Kim että Trump ovat saapuneet Singaporeen, jossa heidän on määrä tavata 12. kesäkuuta.

Trump on suhtautunut myönteisesti historialliseen tapaamiseen, mutta hän on puhunut vain ympäripyöreästi siitä, mitä kokouksessa voidaan saavuttaa.

STT