Kela lopettaa 13 palvelupistettä – asiointi siirtyy verkkoon ja etäpalveluihin

Kela on päättänyt sulkea 13 palvelupistettä eri puolella Suomea. Pisteet suljetaan syyskuun alkuun mennessä.

Eniten palvelupisteitä suljetaan Kelan itäisessä asiakaspalveluyksikössä.

Toiminta loppuu esimerkiksi Tuusniemen, Juvan, Janakkalan ja Laihian palvelupisteissä.

Kela perustelee sulkemispäätöksiä vähäisillä kävijämäärillä. Joissakin palvelupisteissä asiakkaita on käynyt vain kolme viikossa.

Jatkossa asioita hoidetaan puhelinpalvelulla, sähköisellä asioinnilla ja etäpalveluilla.

– Investoimme etä- ja puhelinpalveluun. Uudet tekniset ratkaisut ovat haja-asutusalueiden asukkaille parempi ratkaisu kuin palvelupiste, joka on avoinna kerran viikossa ajanvarauksella, Kelan asiakkuusjohtaja Elina Kivimäki toteaa.

Kelalla on 180 palvelupistettä, joista kolmannes on auki jokaisena arkipäivänä.

STT

