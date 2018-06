Kemiönsaari kutsuu kaikki vaikuttamaan kunnan ilmeeseen

Kemiönsaarikehittää brändiään. Nyt kunta kutsuu asukkaat, kesämökkiläiset ja matkailijat sekä kaikki muut kiinnostuneet äänestämään suosikkiaan kolmesta erilaisesta brändiehdotuksesta.

Ensimmäinen ehdotus on nimeltään Merellistä elinvoimaa. Siinä keskeisiä elementtejä ovat meri, luonto ja taipumaton luonne. Ehdotuksen mukaan kemiönsaarelaiset tuntevat kotiseutuylpeyttä ja välittävät saarestaan vaikeissakin olosuhteissa.

Toinen vaihtoehto on Löydä itsesi Kemiönsaarelta. Sen mukaan Kemiönsaari on rauhallinen keidas, jossa on mahdollisuudet toteuttaa itseään.

Kolmas ja viimeinen ehdotus on Tilaa kaikille. Siinä esitetään, että Kemiönsaari on monipuolinen ja avarakatseinen kunta, jossa asuu aktiivisia ja osaavia ihmisiä. Keskiössä ovatkin kyläyhteisöt, osallistuminen ja yhteenkuuluvuus.

Äänestys on auki elokuun viimeiseen päivään saakka. Äänestäminen luonnistuu sähköisesti osoitteessa kemionsaari.fi/lastensaarikasvaaaikuiseksi.

Lisäksi äänestys aukeaa piakkoin ympäri Kemiönsaarta seuraavissa paikoissa: Villa Lande (Kemiö), K-supermarket Kompass (Kemiö), D-marin (Vierasvenesatama Taalintehdas), Räpylä (Taalintehdas), K-market Knallis (Västanfjärd) ja Kasnäs.