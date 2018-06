Helleraja voi rikkoutua keskiviikkona maan etelä- ja keskiosissa

Keskiviikkona ja torstaina päästään nauttimaan helteestä, kun sää lämpenee taas. Maan etelä- ja keskiosissa voidaan mitata keskiviikkona jopa 27 asteen lämpötiloja, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Nina Karusto.

Sen sijaan Lapissa lämpötilat jäävät alle 20 asteen ja sää pysyy epävakaisena. Pohjois-Lappiin on luvassa voimakasta tuulta.

– Tuntureilla tuuli voi olla vielä voimakkaampaa, ja helposti voi olla puuskia, joiden voimakkuus on yli 20 metriä sekunnissa, Karusto sanoo.

Loppuviikosta sää viilenee koko maassa, ja lännestä saapuu matalapaine Suomeen. Perjantaiksi on luvassa sadetta koko maahan.

Viikonlopuksi on luvassa pääosin poutaista säätä, mutta lämpötilat voivat jäädä viikonloppuna reiluun 15 asteeseen.

