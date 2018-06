Keskusta haluaa sote-työn jatkuvan valiokunnassa myös heinäkuussa

Sote-uudistuksen käsittelyaikataulusta eduskunnassa odotetaan lisätietoja aamupäivällä sosiaali- ja terveysvaliokunnasta.

Pääministeripuolue keskustan mielestä valiokunnan pitää jatkaa sote-uudistuksen käsittelyä myös heinäkuussa, kertoi kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen (kesk.) STT:lle aamulla. Tällä hetkellä valiokunnan kokousvarauksia on tehty kesäkuun loppuun asti.

Keskeinen kysymys on, saako keskusta varauksetta taakseen myös hallituskumppanit kokoomuksen ja siniset. Hallitusryhmillä on enemmistö valiokunnassa ja siten mahdollisuus viedä eteenpäin asioita, vaikka oppositio olisikin vastaan.

STT