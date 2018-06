Keskusta haluaa sote-työn jatkuvan valiokunnassa myös heinäkuussa – aikataulusta odotetaan lisätietoa aamupäivällä

Sote-uudistuksen käsittelyaikataulusta eduskunnassa odotetaan lisätietoja aamupäivällä sosiaali- ja terveysvaliokunnasta. Valiokunnan puheenjohtajan Krista Kiurun (sd.) mukaan asiantuntijakuulemisista ja käsittelyaikataulusta on tarkoitus olla viisaampi aamukymmenen maissa.

– Pyrimme näihin kahteen kysymykseen löytämään aamulla vastauksia, sanoi Kiuru ennen kello 8:aa.

Pääministeripuolue keskustan mielestä valiokunnan pitää jatkaa uudistuksen käsittelyä myös heinäkuussa. Tällä hetkellä kokousvarauksia on tehty kesäkuun loppuun asti.

– Keskustan yksiselitteinen näkemys on, että työn on jatkuttava (valiokunnassa) heinäkuussa, sanoi valiokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen (kesk.) STT:lle aamulla.

Keskeinen kysymys on, saako keskusta varauksetta taakseen myös hallituskumppanit kokoomuksen ja siniset. Hallitusryhmillä on enemmistö valiokunnassa ja siten mahdollisuus viedä eteenpäin asioita, vaikka oppositio olisikin vastaan.

– Vahva näkemykseni on, että hallituksella on vain yksi kanta, keskustan Heikkinen arvioi aamulla.

Hallituskumppani kokoomuksen Sari Sarkomaa ei halunnut suoraan sanoa, tukeeko kokoomus keskustan avausta, että työskentelyä jatkettaisiin heinäkuussa.

– Nyt yhdessä keskustellaan tuolla (valiokunnassa), mutta yhtä jalkaa hallitus etenee. Ei yhtä kysymystä, sanoi Sarkomaa STT:lle aamulla.

Erimielisyyttä asiantuntijakuulemisista

Valiokunnassa on ollut erimielisyyttä siitä, minkä verran sen tarvitsee kuulla asiantuntijoita hallituksen antamasta sote-vastineesta. Vastine annettiin sen jälkeen, kun perustuslakivaliokunta oli tämän kuun alussa vaatinut valinnanvapausesitykseen muutoksia.

Keskusta on ollut sitä mieltä, että sosiaali- ja terveysvaliokunta ei enää juurikaan tarvitse kuulemisia valmistellakseen mietintönsä. Puolue haluaa näin vauhdittaa asian käsittelyä.

– Joka tapauksessa puhutaan pienestä määrästä, koska vastine on hyvä ja kattava ja antaa moniin asioihin itsessään selkeät vastaukset, vastasi keskustan Heikkinen eilen keskiviikkona kysymykseen asiantuntijakuulemisten tarpeellisuudesta.

Puhemiesneuvosto perui eilen eduskunnan heinäkuun ensimmäiselle viikolle tehdyt istuntovaraukset, mutta valiokunnat voivat jatkaa kokouksia, vaikka täysistunnot suuressa salissa eivät enää jatkuisikaan.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta laatii ensin mietintöluonnoksen ja lähettää sen vielä perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi. Sen jälkeen sote-valiokunnan on määrä laatia lopullinen mietintö, josta eduskunta äänestää.

Sote-äänestysten aikataulu vaikuttaa mahdollisten maakuntavaalien ajankohtaan. Oikeuskanslerinviraston näkemyksen mukaan sote- ja maakuntauudistus pitäisi hyväksyä noin puoli vuotta ennen kuin maakuntavaalit voidaan pitää.

STT

Kuvat: