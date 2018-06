Kiinteistövälittäjät: Pankit ovat tulppana asuntokaupoille

Vaikeudet saada pankeilta kaupantekoaikoja ja joissakin tapauksissa lainaa muodostavat tulpan asuntomarkkinoilla, katsovat kiinteistövälittäjät. Monet Suomen Kiinteistövälittäjien kyselyyn vastanneet välittäjät kertovat, että lainaneuvottelut ovat hitaita ja että kauppa-aikojen sopiminen on tuskan takana myös pankin vanhoille asiakkaille.

Kiinteistövälittäjien yhdistyksen toimitusjohtaja Jussi Mannerberg kertoo, että ilmiö on tullut vastaan monilla paikkakunnilla viime kevään aikana.

– Sinne ei tahdo päästä hakemaan sitä lainaa eikä sitten tekemään sitä kauppaa. Pankit ovat leikanneet kapasiteettiaan, Mannerberg sanoo STT:lle.

Ongelma on tuntuva erityisesti pienillä paikkakunnilla. Oikean pankin konttoria voidaan joutua hakemaan pitkän matkan takaa. Purnaamisesta ei Mannerbergin mukaan ole suurta hyötyä.

– Pankit etääntyvät välittäjäkunnasta kovaa vauhtia.

Pankkien omilla välitysketjuilla on etulyöntiasema pankkien palvelujen saannissa, mutta Mannerbergin mukaan reilusti yli puolet asuntokaupoista käydään niiden ulkopuolella.

Pankkien innokkaasti tarjoamat etä- ja verkkopalvelut eivät ole asuntokauppaa tehtäessä toimiva ratkaisu, koska kauppaa tehtäessä pitää siirtää paperisia osakekirjoja. Siirtyminen sähköisiin osakekirjoihin on käynnissä vielä vuosien päässä. Kiinteistökauppaa voidaan käydä sähköisesti nykyään, mutta käytännössä vain 2-3 prosenttia kaupoista on siirtynyt sähköisiksi.

– Vaikka nyt uudiskohteet siirtyisivät sähköisiin osakekirjoihin vuoden alussa, mikä ei ole vielä varmaa, niin vanhojen siirtäminen on pitkä prosessi, Mannerberg sanoo.

Vilkasta ennen omarahoitusvaatimuksen nostoa

Välittäjien mukaan myös hyvätuloisilla, vuokralta omaan asuntoon mielivillä asiakkailla on toisinaan hankaluuksia saada pankeilta asuntolainaa.

Markkinaennusteessa arvioidaan, että asuntokauppamäärät nousevat kesäkuussa ennen kuin omarahoitusvaatimus heinäkuussa nousee 15 prosenttiin. Korotettu raja koskee muita kuin ensiasunnon ostajia.

Kiinteistövälittäjien heinä-syyskuun näkymiä koskevaan kyselyyn vastasi yli 1 350 välittäjää. Välittäjät arvioivat, että asuntomarkkinoilla on vilkasta myös jatkossa. Vastanneista 78 prosenttia ennakoi, että kysyntä nousee tai pysyy ennallaan.

Ulkomaalaisten ostajien osuus on Suomen markkinoilla edelleen pieni. Pääkaupunkiseudulla ulkomaisia ostajia oli lähes neljä prosenttia, mutta Itä- ja Keski-Suomessa osuus jäi alle prosentin.

Mökeiksi haetaan kakkoskotia

Vuokra-asuntomarkkinoilla kysyntä on vahvinta Oulussa, Turussa, Tampereella ja pääkaupunkiseudulla ja syksyn odotetaan olevan tuttuun tapaan vilkas, kun ihmiset muuttavat opintojen ja työpaikkojen perässä. Vuokria on kuitenkin nykyään vaikea nostaa vuokralaisten vaihtuessa. Runsaan uustuotannon myötä vuokralaisilla alkaa olla valinnanvaraa, joten hinnoista neuvotellaan yhä herkemmin. Kovimman kysynnän alueilla odotettavissa ei ole vuokrien laskua. Vuokra-asuntojen kysyntää pitävät yllä asuntolainansaannin vaikeudet ja asumistuki.

Loma-asuntomarkkinoilla vahvin kysyntä kohdistuu etelärannikon hyväkuntoisiin ja hyvin varusteltuihin mökkeihin. Monilla suosituilla lomapaikkakunnilla ”mökeiksi” ostetaan myös tavallisia asuntoja. Tätä tapahtuu esimerkiksi Hangossa.

Toinen ilmiö on, että vanhat kesämökit eivät enää pysy entiseen tapaan suvussa. Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä mökkejä päätyy yhä useammin myyntiin.

– Kaksikymmentä vuotta sitten mökkejä ei myyty paljon, koska ne siirtyivät sukujen sisällä. Tämä on muuttunut aika rajusti, Mannerberg sanoi.

STT

