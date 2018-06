Kilauean purkaus huolestuttaa Kaisa Salia – tuhka voi pilata ilmanlaadun ja viedä Ironmanin pois triathlonin Mekasta

Kilauea-tulivuoren sinnikäs purkaus tuhoaa Havaijin pääsaaren luontoa ja pilaa havaijilaisten elämää, mutta sillä voi pitkään jatkuessaan olla vaikutuksia myös triathlonin suomalaistähden Kaisa Salin arkeen. Sali tähyää 13. lokakuuta Havaijilla kisattavaan Ironman-matkojen MM-kilpailuun, mutta on huolissaan.

– Tuskin laava leviää koko saarelle, mutta ilmanlaatuun purkaus voi vaikuttaa. On mielenkiintoista nähdä, siirretäänkö MM-kisa jonkin muun kilpailun yhteyteen, Sali kertoi STT:n puhelinhaastattelussa harjoitusmaisemistaan Italian Albasta.

Havaijin Konassa kilpailtava Ironman on triathlonin kiistaton klassikko, ja Sali myöntää, ettei voittaminen muualla tuntuisi yhtä hienolta. Hän tähyää lokakuussa kohti kärkeä kahden viitossijan perään.

Omaa kisaamistaan enemmän Sali murehtii havaijilaisten arkea. Hän on ehtinyt aiemmilla vierailuillaan tykästyä paikallisiin.

– On kammottavaa kuvitella, millainen tilanne siellä nyt on.

Karnevaalitunnelmaan Saksaan

Sunnuntaina Sali, 36, pääsee kokemaan toisen lajinsa merkkikilpailun, sillä hän starttaa ensi kertaa urallaan Ironman-matkalle Saksan Rothissa. Kilpailu viettää 35-vuotisjuhliaan ja tarjoaa karnevaalitunnelman.

– On ollut itsestäänselvyys, että Roth pitää pystyä joskus vetämään. Kaikki, jotka ovat siellä olleet, ovat sanoneet, että se on ihan tajuttoman hieno kilpailu, Sali perusteli, miksi kilpailee 3,8 kilometrin uinnissa, 180 kilometrin pyöräilyssä ja maratonjuoksussa 3,5 kuukautta ennen pääkisaansa.

Salille yksi Ironman ennen Havaijia on hyvä kisarytmi. Aiempina vuosina hän on kisannut keväällä päästäkseen Havaijille, mutta nyt pääsy Konaan varmistui jo viime marraskuussa Arizonan-voitolla.

Ammatikseen urheilevalle on myös etu, että Rothissa on jaossa tuntuvat palkintorahat. Naisten ja miesten voittajat saavat lähes 35 000 euroa, ja rahaa on jaossa kymmenelle parhaalle.

Havaijin kakkonen kirittäjänä

Sali saa Rothiin kunnon kirittäjän, sillä mukana on viime vuonna Havaijilla toiseksi sijoittunut britti Lucy Charles.

– Lähden voittamaan, ja se on realistista. Ennen kaikkea toivon, että me molemmat saamme hyvän kisan, eikä tulisi mitään ongelmia.

Charles on naisista ylivoimainen uimari, ja Sali aikoo kokeilla uinnissa poikkeavaa taktiikkaa.

– Aion aloittaa uinnin pikkuisen kovempaa kuin mitä kuvittelisin optimivauhdiksi. Nyt ei saa pelätä väsähtämistä.

Salin mukaan etenkin pyöräilykunto on mennyt selvästi eteenpäin viime vuodesta, ja maratonilta hän toivoo ongelmatonta nappijuoksua.

Rothin kisa osuu samaan viikonloppuun kuin lauantaina Lahdessa kisattava Suomen ensimmäinen Ironman-sarjan kilpailu.

– Harmittaa toki, etten pysty olemaan mukana Lahdessa. Pro-urheilijoiden osalta Suomen kisa ei kuitenkaan ole kovinkaan kova, Sali sanoi.

STT

