Kirkko ja kaupunki: Keskustavaikuttaja Timo Laanista esitetään Helsinkiin papiksi

Keskustan entistä puoluesihteeriä Timo Laanista esitetään papiksi Helsingin Malmin seurakuntaan. Asiasta kirjoittava Kirkko ja kaupunki -lehti kertoo, että Malmin seurakunta on rekrytoimassa pappia, joka tavoittaisi sellaisia ihmisiä, joita kirkko ei muuten puhuttele. Lehden haastattelema Laaninen uskoo olevansa tehtävään juuri oikea.

Laaninen on valmistunut teologian maisteriksi. Hän toimi aiemmin keskustan puoluesihteerinä ja puolueen Suomenmaa-lehden päätoimittajana. Lisäksi hän on työskennellyt useiden ministerien erityisavustajana. Puoluesihteerin tehtävän hän jätti vuonna 2016.

Malmin seurakunta on yli 50 000 jäsenellään Helsingin suurin. Noin 55 prosenttia alueen asukkaista kuuluu kirkkoon.

Malmin uuden papin nimi selviää ensi viikolla.

