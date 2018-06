Kirkon työmarkkinalaitoksen työmarkkinajohtaja Vuokko Piekkala on valittu uudeksi valtakunnansovittelijaksi. Valtioneuvosto nimitti Piekkalan virkaan tänään. Piekkala on aiemmin työskennellyt Suomen kuntaliiton lakimiehenä ja neuvottelupäällikkönä. Hän on koulutukseltaan juristi.

Piekkala oli työmarkkinakeskusjärjestöjen ehdokas tehtävään.

Virka tuli avoimeksi, kun aiempi valtakunnansovittelija Minna Helle valittiin työmarkkinajohtajaksi Teknologiateollisuuteen.

