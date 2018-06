Kisko-Triathlon lauantaina jo 35. kerran peräkkäin

Suomen vanhin yhtäjaksoisesti järjestetty triathlon-tapahtuma Kisko-Triathlon käydään huomenna jo 35. kerran. Kilpailuihin on tulossa tänä vuonna noin 270 kestävyysurheilun ystävää testaamaan kuntoaan.

– Viime vuosina osallistujamäärä on ollut 300 paikkeilla. Muutama vuosi sitten huippuna oli 450 kilpailijaa. Ahdasta alkaa olla, kun osallistuja on yli 400, järjestäjäseura Kiskon Kiskojien puheenjohtaja Timo Virtanen sanoo.

Kiskossa mitellään paremmuudesta henkilökohtaisella tasolla pikamatkalla (500 metriä uintia, 20 kilometriä pyöräilyä ja viisi kilometriä juoksua) sekä perusmatkalla (1,5 kilometriä uintia, 40 kilometriä pyöräilyä ja kymmenen kilometriä juoksua). Lisäksi tapahtuman ohjelmassa on pikamatkan joukkuekilpailu, jossa selviää myös virallinen palokuntien välinen SM-kilpailu.