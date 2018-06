Kiskot kuljettavat MM-tunnelmaan, iranilaiset jalkapallofanit matkasivat Pietariin kannattamaan omiaan

– Kannatan Argentiinaa, mutta Brasilia taitaa olla liian kova, suomalaismies julistaa junanvaunussa hetki ennen saapumista Pietariin.

Suosikkijoukkuetta ei tosin ole vaikea arvata, sillä mies on pukeutunut Argentiinan pelipaitaan.

Helsingistä Pietariin kulkevat Allegro-junat ovat Venäjällä pelattavan MM-turnauksen aikaan täynnä jalkapalloihmisiä. Kannattajia, heidän seuralaisiaan ja ylipäätään kisatunnelman haistelijoita.

Matkassa on suomalaisten lisäksi runsaasti ulkomaalaisia, jotka ovat hypänneet Helsingissä junaan. Monella on kaulassaan erityinen fanipassi, jolla kisoihin pääsee ilman viisumia.

Pietariin suuntaavien junamatkustajien puheessa kuuluu suomen lisäksi muun muassa englantia, ruotsia ja persiaa.

– MM-kisat ovat matkamme syy. Olemme käyneet muun muassa jääkiekon ja lentopallon arvokisoissa, mutta tämä on minulle ensimmäinen kerta jalkapallon MM-turnauksessa, Hannu Summanen kertoo ravintolavaunussa.

Jos asiat olisivat menneet toisin, Juvalla asuva Summanen ei olisi ensimmäisellä MM-jalkapallomatkallaan.

– Oli haaveena päästä Brasiliaan MM-kisoihin. Sijoitimme Talvivaaran osakkeisiin, ja niiden piti tuottaa matkarahat, mutta ei se ihan onnistunut. Ei päästy edes Tallinnaan, Summanen nauraa.

”Olemme ylpeitä maajoukkueestamme”

Joskus jalkapallopeleihin pääsy on vielä huomattavasti ongelmallisempaa kuin Summasella Brasilian suunnitelmiensa kanssa.

Helsingissä kolme vuotta asuneet iranilaiset Hossein Beyatpow ja Setaireh Mostarjahi ovat isommalla seurueella matkalla Pietariin. Siellä pelataan perjantaina Iranin ja Marokon välinen ottelu.

Iranissa naiset eivät pääse katsomaan miesten otteluita.

– Hallintoa vastaan on protesteja, kun naiset menevät ulos ilman huiveja ja julkaisevat siitä kuvia sosiaalisessa mediassa, Mostarjahi sanoo.

Myös jalkapalloprotesteja on nähty. Mediassa ja sosiaalisessa mediassa on nähty kuvia, joissa miehiksi pukeutuneita ja naamioituneita naisia on mennyt peleihin.

Jalkapallo on monelle iranilaiselle iso asia.

– Olemme ylpeitä maajoukkueestamme, koska joukkueella on paljon rajoitteita. Olimme ensimmäisiä MM-paikan varmistaneita maita, Beyatpow sanoo.

Iranissa jalkapalloon sotkeutuu usein politiikka, seurueesta sanotaan. Siitä huolimatta moni iranilainen on intohimoinen jalkapalloihminen.

– Tykkäämme katsoa jalkapalloa ja itsekin pelata. Meillä on lahjakas ja nuori maajoukkue, joka on tulevaisuudessa todella kova. Vielä tässä turnauksessa emme luultavasti ole tarpeeksi hyviä. Meillä ei ollut valmistavia otteluita tarpeeksi, koska pelejä peruttiin eri syiden takia, Beyatpow sanoo.

MM-huuma haihtuu vilinään

Myös Summanen on suuntaamassa matkakavereidensa kanssa Iranin ja Marokon väliseen otteluun.

– Marokko voittaa ylivoimaisesti, mutta meille fiilis on se isoin juttu, hän sanoo.

Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan mukaan MM-kisojen lippuvarauksia on tehty yli 2,5 miljoonaa, joten kisat liikuttavat ihmisiä eri puolilta maapalloa.

Ylivoimaisesti eniten lippuvarauksia ovat tehneet venäläiset. Sen jälkeen tulevat yhdysvaltalaiset, brasilialaiset, kolumbialaiset, saksalaiset, meksikolaiset, argentiinalaiset, perulaiset, kiinalaiset, australialaiset ja englantilaiset.

Ainakin Pietarin katukuvassa ja keskustan fanialueella kisat kuitenkin näkyvät toistaiseksi hämmentävän vähän, vaikka turnaus on jo potkaistu Moskovassa käyntiin.

Myös Helsingin junatulijat kaikkoavat nopeasti suurkaupungin vilinään.

STT

Kuvat: