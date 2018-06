Kiuru: Ei vielä tietoa hallituksen valinnanvapausvastineen valmistumisesta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajalla Krista Kiurulla (sd.) ei ole tietoa, milloin hallituksen vastine perustuslakivaliokunnan valinnanvapauslausuntoon valmistuu.

– Minulla ei ole tästä mitään tietoa. Olen julkisten lähteiden varassa, meille ei ole kerrottu mitään, Kiuru sanoi STT:lle eduskunnassa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtajalla Hannakaisa Heikkisellä (kesk.) ei ollut Kiurua tarkempaa tietoa hallituksen vastineen valmistumisesta.

– Tällä viikolla me sitä odotamme, tarkkaa päivämäärää ei ole tiedossa. Vahvasti luotan, että tällä viikolla se tulee, Heikkinen sanoi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoi viikonloppuna, että hallituksen tavoitteena on edelleen antaa vastineensa perustuslakivaliokunnan valinnanvapauslausuntoon tällä viikolla. Sen pohjalta selviää, millä eväillä eduskunta jatkaa sote-lakien muokkaamista.

Heikkisen mukaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan tarvitsemaa aikaa asian käsittelyyn ei pysty ennakolta arvioimaan, sillä se riippuu hallituksen vastineen sisällöstä.

– Toivomme mahdollisimman tarkkaa ja yksityiskohtaista reititystä eteenpäin, koska se helpottaa silloin meidän työtämme, Heikkinen sanoi.

Heikkisen mukaan hallitus- ja oppositiopuolueiden väliset jännitteet eivät ole heijastuneet valiokunnan työhön, vaan työtä on tehty mukavissa tunnelmissa.

STT

