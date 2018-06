Kokoomus jatkaa vahvasti Nato-myönteisellä linjalla

Suomen kannattaa hakea Naton jäsenyyttä jo lähivuosina, esitetään kokoomuksen tuoreessa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa kannanotossa. Kokoomus on ollut Nato-jäsenyyden kannalla jo yli kymmenen vuotta.

– Puolue ei hötkyile nyt oman näkemyksensä kanssa. Ei mitään uutta länsirintamalta, sanoi kannanottoa valmistellut eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) toimittajille Turussa.

Kokoomusnuoret esitteli puoluekokouksessa perjantaina valtavaa banderollia, jossa vaadittiin Nato-jäsenyyttä tulevaan hallitusohjelmaan. Niin pitkälle puolueen virallinen kannanotto ei näytä menevän, mutta jäsenyys pidetään näköpiirissä. Puoluekokous käsittelee kannanottoa sunnuntaina.

– Meillä on selkeä linja, mutta se on selvää, että sen toteuttaminen edellyttää Suomessa laajempaa yhteisymmärrystä, sanoo kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

Orpon mukaan yksikään muu eduskuntapuolue ei kannata Nato-jäsenyyttä yhtä suoraan. Mielipidekyselyissä valtaosa suomalaisista ei kannata Natoon liittymistä. Presidentti Sauli Niinistö on pysynyt asiassa kansan linjoilla.

Presidentti ja Ruotsi keskeisessä roolissa

Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stubb (kok.) uskoo, että kansa seuraisi presidenttiä, jos tämä kääntyisi Nato-jäsenyyden kannalle.

– Olen vahvasti sitä mieltä, että jos tasavallan presidentti ilmoittaisi vaikkapa huomenna, että hän on päätynyt siihen, että Nato-jäsenyys on Suomen turvallisuuden kannalta hyvä asia, silloin myös mielipide tässä maassa muuttuisi. Mutta sen aika ei näytä olevan nyt, Stubb kommentoi.

Suomessa ja kokoomuksessa seurataan tiiviisti Ruotsin tulevia vaaleja ja niiden vaikutusta maan Nato-linjauksiin.

– Suomi tekee ratkaisunsa itsenäisesti, mutta on aivan oleellista katsoa mitä Ruotsi tekee ja pitäisi pyrkiä kulkemaan yhtä jalkaa, Orpo sanoi.

Orpo arvelee, että kumpikaan allianssi ei tule saamaan Ruotsissa enemmistöä, ja Nato-jäsenyydelle tarvitaan myös vastedes maan sosiaalidemokraattien tuki. Ruotsin nykyinen pääministeripuolue sosiaalidemokraatit on toistuvasti linjannut, että maan pitää jatkaa nykylinjalla eikä liittyä Natoon.

Presidentti Niinistö: On naiivia ajatella, että presidentti alkaisi muuttaa suomalaisten Nato-kantaa

Presidentti Sauli Niinistö ei ole innostunut roolista Nato-vankkureiden vetäjänä. Niinistön mukaan hän on kolmissa viime presidentinvaaleissa ilmaissut Nato-kantansa.

– Nyt pitäisi olla muuttamassa oma kanta ja heti perään suomalaisten kanta. Se on vähän naiivia ajattelua, hän sanoi medialle Naantalissa.

Nato-jäsenyys on jälleen ollut esillä kokoomuksen viikonlopun puoluekokouksessa, jossa puolue on puoltanut Nato-jäsenyyden hakemista lähivuosina.

– Jos joku ajaa jotakin asiaa, niin hänen tai heidän pitäisi olla niin vahvoja, että he saavat sanomansa läpi, Niinistö painotti.

Niinistön mukaan kokoomus on käynyt kolmet viime eduskuntavaalit samalla, nykyisen kaltaisella Nato-ohjelmalla ja vähiten Nato-myönteiset kannanotot ovat 2010-luvulla syntyneet kokoomuspääministerin aikana.

