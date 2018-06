Kolumbia aloittaa uudelleen kokaviljelmien tuhoamisen myrkkylennoilla

Kolumbia alkaa jälleen tuhota kokaviljelmiä ruiskuttamalla kokapelloille kasvimyrkkyä ilmasta. Väistyvä presidentti Juan Manuel Santos kertoo, että terveys- ja ympäristöministeriö on antanut luvan myrkkylentojen jatkamiseen drooneilla.

Myrkyn ruiskuttaminen lentokoneista lopetettiin vuonna 2015, koska sen pelättiin vaarantavan ihmisten terveyden. Yhdysvallat on kuitenkin painostanut Kolumbiaa jatkamaan myrkkylentoja, sillä kokan tuotanto maassa on kasvanut lentojen lopettamisen jälkeen.

STT