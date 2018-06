Kolumbian rauhansopimus Farc-sissien kanssa vaakalaudalla tänään presidentinvaaleissa

Etelä-Amerikan Kolumbiassa hallituksen ja Farc-sissijärjestön rauhansopimus on tänään vaakalaudalla, kun maassa järjestetään presidentinvaalien toinen kierros.

Vaalien ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä sai konservatiivien ehdokas Ivan Duque. Duque on vannonut muuttavansa Farc-sissien kanssa solmittua rauhansopimusta, jos hänet valitaan presidentiksi.

Vastaehdokas tänään uurnilla on vasemmiston Gustavo Petro.

Farc-sissit ja hallitus pääsivät rauhansopimukseen elokuussa 2016. Kolumbiassa vuosikymmeniä jatkuneen sisällissodan osapuolina ovat olleet hallitus ja vasemmistolaiset sissiliikkeet.

