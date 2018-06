Kontinen ja Peers petraavat Pariisissa – Ranskan avointen nelinpelistä herui jo puolivälieräpaikka

Tulevaisuuteen kiiruhtaminen on tenniksessäkin varma tapa kerjätä vastoinkäymisiä. Henri Kontinen ja hänen nelinpelin australialaisparinsa John Peers ansaitsevat silti päänsilityksen Ranskan avoimessa mestaruuskilpailussa.

Kolme ottelua, kolme voittoa. Puolivälieräpaikka Pariisissa kauden toisessa grand slam -turnauksessa heltisi lauantaina kolmannen kierroksen 7-6 (7-2), 6-4 -voitolla italialaisesta konkarikaksikosta Daniele Bracciali/Andreas Seppi.

Italialaispari pakotti Kontinen/Peersin pelaamaan turnauksen tähän saakka parasta peliään. Kolmannen kierroksen kohtaaminen kesti tunnin ja 36 minuuttia, kun Kontinen ja Peers olivat kahdessa aiemmassa ottelussa viihtyneet kentällä yhteensä kaksi minuuttia vähemmän.

– Vastustaja oli kova, ja ottelussa oli muutama pitkä palloralli. Oli hyvä suoriutua ottelusta kahdessa erässä, Kontinen kertoi STT:lle.

Eteenpäin yksi askel kerrallaan

Kontinen ja Peers aloittivat kauden tammikuussa turnausvoitolla Australian Brisbanessa. Sen jälkeen on ollut vaikeampaa: pari voitti ennen Ranskan avoimia ATP-kiertueella vain kaksi kymmenestä ottelustaan.

Vaikka suomalais-australialaisen parin vahvuudet näkyvät paremmin ruoholla, Kontinen ja Peers ovat kotiutuneet Pariisin massa-alustalle. Vuosi sitten he putosivat Pariisissa jo ensimmäisellä kierroksella.

Ranskalaisyleisön kynnystä ”omia” Kontinen suosikkipelaajakseen madaltaa periaatteessa se, että suomalaisen nimi muistuttaa suuresti takavuosien ranskalaista huippupelaajaa Henri Lecontea. Tämä voitti Ranskan avointen nelinpelimestaruuden maanmiehensä Yannick Noahin kanssa 1984, mutta Kontinen ei halua kiirehtiä asioiden edelle.

– Yksi askel kerrallaan. Edessä on puolivälierä. Emme mieti turnauksen voittoa, sanoi Kontinen, joka on voittanut nelinpeliurallaan 19 ATP-titteliä.

Hän ja Peers kohtaavat seuraavaksi espanjalaisparin Feliciano Lopez/Marc Lopez, joka on sijoitettu turnauksessa 12:nneksi.

– Todella paha pari, voitti täällä mestaruuden kaksi vuotta sitten. Olemme voittaneet heidät sisäkentällä ja hävinneet massalla, Kontinen kertoi.

Nelinpeli menee kimurantiksi. Lauantaina putosi jatkosta kaksi kovaa paria, ykköseksi sijoitetut Puolan Lukasz Kubot ja Brasilian Marcelo Melo sekä neljänneksi listatut Britannian Jamie Murray ja Brasilian Bruno Soares.

Nadal jyrää

Miesten kaksinpelissä 11. mestaruutta Pariisissa tavoitteleva Espanjan Rafael Nadal jyräsi kolmannella kierroksella Ranskan Richard Gasquet’n 6-3, 6-2, 6-2. Ykköseksi sijoitettu Nadal kohtaa seuraavaksi maailmanlistalla sijalla 70 olevan Saksan Maximilian Martererin.

Naisten kaksinpelissä huipulle paluuta tekevä Venäjän Maria Sharapova pudotti jatkosta kuudenneksi listatun Tshekin Karolina Pliskovan 6-2, 6-1.

STT

