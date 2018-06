Kontinen ja Peers voittoon Lontoossa – kauden toinen turnausvoitto

Henri Kontinen ja australialaisparinsa John Peers ovat voittaneet tenniksen ATP-turnauksen nelinpelin Lontoossa. Brittiläis-brasilialainen pari Jamie Murray/Bruno Soares kaatui finaalissa 6-4, 6-3.

Turnausvoitto on Kontiselle ja Peersille kauden toinen. He avasivat vuoden voittamalla Brisbanen turnauksen, mutta sen jälkeen seuraavat kahdeksan ATP-turnausta sekä grand slam -koitokset Australiassa ja Ranskassa sujuivat vaisummin. Nyt kaksikko palasi voittojen tielle, sopivasti ennen heinäkuun alkupuolen Wimbledonin klassikkoturnausta.

Kontiselle turnausvoitto on uran 20:s, ja ensimmäinen ruohoalustalla.

STT

