Korhonen nousi golfin maailmanlistalla sadan parhaan joukkoon

Hyvään pelivireeseen päässyt suomalaisgolffari Mikko Korhonen nousi tuoreimmalla miesten maailmanlistalla sijalle 96, mikä on hänen uransa paras sijoitus. Korhonen tuli toiseksi viikonloppuna Saksassa pelatussa Euroopan-kiertueen kilpailussa.

Reilut kaksi viikkoa sitten hän oli etevin Itävallassa pelatussa kilpailussa. Tuolloin menestys poiki nousun maailmanlistan sijalta 200 sijalle 110. Viime viikolla listasijoitus oli 111. Korhonen yrittää jatkaa hyviä suorituksiaan tällä viikolla, kun hän pelaa Ranskassa.

Korhosella on vielä matkaa Mikko Ilosen vuodelta 2014 peräisin olevaan parhaaseen listasijoitukseen 37. Heinäkuun 2015 jälkeen suomalaisia ei kuitenkaan ole ollut sadan parhaan joukossa. Ilonen on tuoreimmalla listalla sijalla 290. Kärjessä jatkaa Yhdysvaltojen Dustin Johnson.

STT

