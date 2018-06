Koripallotähti Rodman kertoo lentävänsä Singaporeen tukemaan Trumpia ja Kimiä

Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kanssa ystävystynyt amerikkalainen koripallotähti Dennis Rodman sanoo matkustavansa Singaporeen. Entinen koripalloilija haluaa tukea sekä Kimiä että Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia, kun he tapaavat Singaporessa tiistaina.

Valkoinen talo on kiistänyt, että Rodman osallistuisi neuvotteluihin. Myös Trump on sanonut, ettei Rodman ole paikalla huippukokouksessa.

– Pidän hänestä. Hän on hyvä tyyppi. Mutta ei, häntä ei ole kutsuttu, Trump kuittasi toimittajille tavattuaan Japanin pääministerin Shinzo Aben.

Rodman tviittasi kaksi kuvaa, joista toisessa hän poseeraa Trumpin kanssa. Toiseen kuvaan on yhdistetty kaksikon lisäksi Kimin profiili maiden lippujen liehuessa taustalla.

Rodman on käynyt Pjongjangissa viidesti sen jälkeen, kun Kim nousi valtaan.

https://twitter.com/dennisrodman/status/1005118727229198338

https://twitter.com/dennisrodman/status/1005094659427880960

STT

