Kotimatkalle lähtenyt Trump: Tulin erinomaisesti toimeen Kim Jong-unin kanssa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tviittasi myöhään tiistaina Suomen aikaa suuntaavansa ”takaisin kotiin Singaporesta todella upean vierailun jälkeen”. Hänen mukaansa tapaamisessa Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kanssa saatiin aikaiseksi paljon edistystä Pohjois-Korean ydinaseriisunnan suhteen.

Trump myös tviittasi tulleensa erinomaisesti toimeen Kimin kanssa.

– Kuten sanoin aiemmin tänään: Kuka tahansa voi aloittaa sodan, mutta vain kaikkein rohkein voi saada aikaan rauhan, Trump myös tviittasi.

Singaporessa tiistaina tavanneet Kim ja Trump allekirjoittivat sopimuksen, jossa he sitoutuvat lavein sanakääntein edistämään Korean niemimaan rauhaa. Pohjois-Korea lupasi jälleen kerran sitoutua ydinaseettomuuteen, jonka vastineeksi Yhdysvallat lupasi sille turvatakuut. Yhdysvallat myös lupasi lopettaa yhteiset sotaharjoitukset Etelä-Korean kanssa.

”Muotoilut ympäripyöreitä”

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Elina Sinkkonen arvioi tiistaina STT:lle, että sopimuksen muotoilut ovat niin ympäripyöreitä, että lähtökohdat jatkoneuvotteluille ovat vaikeat, koska ei ole varmaa, tulkitsevatko osapuolet sovittua samalla tavalla.

– Ei siitä saa mitään konkreettista irti sen suhteen, miten tässä rauhaprosessissa jatketaan eteenpäin.

Konkretiaa puuttuu Sinkkosen mukaan niin Trumpin Pohjois-Korealle lupailemista turvatakuista kuin siitäkin, miten Pohjois-Korean ydinaseriisunta etenee.

Upin ohjelmajohtaja Mika Aaltola puolestaan sanoi tiistaina, että Trumpin ja Kimin allekirjoittama sopimus on pitkälti aiesopimuksen kaltainen. Koko lailla samat asiat on sovittu jo menneinä vuosikymmeninä.

Esimerkiksi vuonna 2005 Pohjois-Korea lupasi hylätä kaikki ydinohjelmansa. Seuraavan vuonna se teki ensimmäiset ydinkokeensa.

– Nähtäväksi jää, saadaanko sillä lopulta jotain todellista aikaiseksi esimerkiksi Pohjois-Korean ydinaseille, Aaltola sanoi.

Itse sopimustekstiä olennaisempaa on se, mitä siitä jäi puuttumaan. Vielä maanantaina Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo vakuutti, että Yhdysvallat kelpaavat vain varmennettavissa olevat todistukset ydinaseidenriisunnasta. Sopimuspaperista vaateet varmennuksista loistivat poissaolollaan.

