Luottoluokittaja Standard & Poor’s (S&P) on nostanut Kreikan luottoluokitusta. Kreikan luottoluokitus nousi yhdellä pykälällä ja on nyt B+.

Syynä luottoluokituksen nostoon ovat Kreikan parantuneet mahdollisuudet selviytyä veloistaan.

Euroryhmä kertoi viime viikolla Kreikalle myönnetyistä velkahelpotuksista, jotka mahdollistavat maan irrottautumisen lainaohjelmasta.

Kreikka on edelleen isoissa veloissa, S&P muistutti lausunnossaan.

STT