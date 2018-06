Kreikan parlamentti asettui tukemaan hallitusta Makedonian nimikiistan ratkaisussa

Kreikan parlamentti tukee maan vasemmistohallitusta Makedonian nimikiistan ratkaisussa. Myöhään lauantai-iltana parlamentissa paikalla olleista 280 edustajasta 153 äänesti oppositiopuolue Uuden Demokratian epäluottamuslausetta vastaan.

Luottamusäänestys kumpusi Kreikan ja Makedonian kompromissiratkaisusta, jonka mukaan naapurimaa muuttaa nimensä Pohjois-Makedonian tasavallaksi. Oppositiopuolueet molemmissa maissa vastustavat ratkaisua.

Kreikan pääministerin Aleksis Tsiprasin ja Makedonian pääministeri Zoran Zaevin on määrä allekirjoittaa sopimus ratkaisusta sunnuntaina Kreikan, Makedonian ja Albanian yhtymäkohdassa sijaitsevien Prespa-järvien alueella. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen molempien maiden parlamenttien pitää ratifioida sopimus, ja Makedoniassa siitä järjestetään myös kansanäänestys.

Kansanedustajien puidessa asiaa väkijoukot Ateenassa kerääntyivät parlamenttitalon eteen osoittamaan mieltään kompromissiratkaisua vastaan. Poliisi esti parlamenttitalon portaille pyrkineiden aikeet ruiskuttamalla kyynelkaasua, kertoo sanomalehti Kathimerini. Tsiprasia mielenosoittajat kutsuivat muun muassa maanpetturiksi.

Kreikan entinen pääministeri ja Uusi Demokratia -puolueen kansanedustaja Antonis Samaras kutsui Tsiprasta parlamentissa ”pelkäksi yes-mieheksi”, Kathimerini kertoo.

Samaraksen mukaan ratkaisu loisi epävakautta seudulla tai sitten se ei kestäisi lainkaan.

Tsipras puolustautui sanoen, että ratkaisemalla nimikiistan Kreikka saa Balkanilla itselleen yhden liittolaisen lisää.

Kiista Makedonian nimestä on jatkunut vuosikymmeniä. Kreikka vaatii, että Makedonia muuttaa nimensä, sillä Kreikan pohjoisimman maakunnan nimi on myös Makedonia. Sen naapurimaassa termin Makedonia koetaan puolestaan tarkoittavan aluetta, joka nykyaikana lähtökohtaisesti levittäytyykin kahden eri valtion alueelle.

Makedonia toivoo nimikiistan sopimisen helpottavan sen liittymistä EU:hun ja sotilasliitto Natoon.

http://www.ekathimerini.com/229745/article/ekathimerini/news/greek-police-fire-tear-gas-at-protesters-over-fyrom-name-deal

http://www.ekathimerini.com/229732/article/ekathimerini/news/ex-pm-samaras-slams-name-deal-in-parliament

STT

Kuvat: