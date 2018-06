Kreml: Putin voisi tavata Trumpin Wienissä

Itävalta voisi isännöidä Venäjän ja Yhdysvaltain presidenttien Vladimir Putinin ja Donald Trumpin tapaamista, sanoo Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov.

Putin keskusteli asiasta liittokansleri Sebastian Kurzin kanssa Wienissä, kun he tapasivat kuluneella viikolla. Peskovin mukaan Wien tuli esille mahdollisena tapaamispaikkana myös maaliskuussa, kun Putin ja Trump puhuivat puhelimessa.

Itävalta on sekä Putinin että Trumpin mieleen. Varaliittokansleri Heinz-Christian Strache on linjannut, että EU:n ”hankalista Venäjä-pakotteista” pitäisi jo päästä eroon. Itävalta ei myöskään karkottanut venäläisiä diplomaatteja sen jälkeen, kun ex-agentti Sergei Skripal oli myrkytetty Britanniassa.

Yhdysvaltain uusi Berliinin-suurlähettiläs, Trumpin kannattaja Richard Grenell on puolestaan puhunut ihailevasti konservatiivisesta Kurzista.

STT

Kuvat: