Krista Kosonen HBO Nordicin norjalaisen scifi-sarjan päärooliin

Suomalaisnäyttelijä Krista Kosonen nähdään pääroolissa HBO Nordicin alkuperäissarjassa. HBO Nordic kertoo, että kyseessä on lähitulevaisuuteen sijoittuva satiirinen scifi-sarja nimeltään Beforeigners.

Sarjan ovat luoneet Anne Bjørnstad ja Eilif Skodvin, ja sen ohjaa norjalainen Jens Lien. Kososen lisäksi sarjan pääosassa nähdään Nicolai Cleve Broch. Rikostarina sijoittuu lähitulevaisuuteen, ja Kosonen esittää viikinkiajasta sinne siirtynyttä hahmoa.

Beforeigners-sarja on HBO Europeen kuuluvan HBO Nordicin toinen alkuperäistuotanto. Sarjaan on suunnitteilla kuusi osaa.

Kosonen tunnetaan muun muassa Putous-ohjelmasta ja Puhdistus-elokuvasta. Hänet nähtiin myös sivuosassa syksyllä ensi-iltaan tulleessa yhdysvaltalaisessa Blade Runner 2049 -elokuvassa.

STT

Kuvat: