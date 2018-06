Kroatian tähti Modric iloitsi Argentiinan murskaamisesta – Argentiinan valmentaja ei syyttänyt maalivahtiaan

Kroatian joukkueessa oltiin haltioituneita upeasta 3-0-voitosta Argentiinasta jalkapallon MM-kisoissa. Samalla kuitenkin muistutettiin, että nyt ei ole varaa liikaan tyytyväisyyteen.

Kroatian murskaava voitto varmisti joukkueelle jatkopaikan MM-turnauksen lohkovaiheesta.

– Tärkein tavoitteemme on nyt toteutunut. Meidän pitää edetä ottelu ottelulta, emme voi mennä asioiden edelle. Tämä voitto vahvistaa itseluottamustamme tulevia otteluja ajatellen. Mutta meidän täytyy välttää euforiaa, ottaa tähän etäisyyttä ja pitää jalkamme tiukasti maassa valmistautuessamme seuraaviin otteluihin, sanoi Kroatian toisen maalin tehnyt, ottelun parhaana pelaajana palkittu Luka Modric.

– Voitto oli mielestäni täysin ansaittu, mutta helppo se ei ollut. Pelasimme täydellisen ottelun ja noin hienon joukkueen voittamiseen tarvitsee täydellisen ottelun. Saimme pidettyä (Lionel) Messin aisoissa, estimme häntä saamasta palloa. Hän on heidän vaarallisin pelaajansa.

Myös Kroatian päävalmentaja Zlatko Dalic korosti sitä, että nyt on pidettävä jalat maassa. Hänen mielestään voitto oli seurausta Kroatian hyvyydestä, ei Argentiinan huonoudesta.

– Olemme voittaneet Argentiinan, jolla on riveissään maailman paras pelaaja – Messi – ja pelasimme fantastisen ottelun. Kaikki toimi loistavasti. Meidän täytyy kuitenkin olla rauhallisia ja nöyriä, Dalic sanoi.

Sampaoli syytti itseään

Argentiinan päävalmentaja Jorge Sampaoli otti tyrmäävän tappion omalle vastuulleen. Hän sanoi häviön tekevän erittäin kipeää.

– Tappiomme on minun vastuullani. Minä tein suunnitelman tähän otteluun. Jos olisin tehnyt valmistelut eri tavalla, asiat olisivat saattaneet mennä paljon paremmin. Ei mielestäni ole oikein kaataa tätä (Willy) Caballeron niskaan, Sampaoli sanoi viitaten Argentiinan maalivahdin karmaisevaan virheeseen, joka johti Kroatian avausmaaliin.

– Heidän tehtyään maalin olimme emotionaalisesti murtuneita eikä meillä ollut pelillisesti mitään aseita kääntää tapahtumien kulkua.

Sampaolin mielestä Lionel Messin vertailu Portugalin Cristiano Ronaldoon ei ole tällä hetkellä reilua. Ronaldo on tehnyt näissä kisoissa jo neljä maalia, Messillä maalitili on avaamatta.

– Argentiinan joukkueen realiteetit hämärtävät Leon loistavuuden. Häntä rajoittaa se, ettei yhteispeli joukkueen kanssa toimi niin kuin sen pitäisi. Meidän valmentajien täytyy löytää ratkaisut siihen.

Argentiinalla on vielä jatkomahdollisuus, mutta se vaatii lohkon päätöskierroksella voittoa Nigeriasta, eikä sekään välttämättä riitä.

– Meidän täytyy hyödyntää se ottelu, taistella ja toivoa että pääsemme jatkoon, Sampaoli tuumi.

