Kuivaa puhetta

VIRPI LIETZÈN. Vaikka suomalainen ei ole mikään small talkin mestari, niin yhdestä asiasta osaamme kyllä jutella keskenämme. Sää on aina mukava puheenaihe.

Elävimmillään sääkeskustelu on silloin, kun ilmojen haltija oikein meitä lyö. Kylmää, räntäsadetta ja pimeää. Näitä päivitellessä sanavarastostamme löytyy monenlaisia, hyvinkin värikkäitä ilmaisuja.

Mutta nyt on oltu viikosta toiseen oudon sääpuheenaiheen parissa. Kuivuus kurittaa ankarasti. Pikkusateet eivät suurta kuvaa muuta.

Kuuma ja kuiva toukokuu ryösti käsistä tuomien, sireenien, kielojen ja muidenkin alkukesän kukkijoiden parhaan ajan. Jo aiemmin oli ohi humahtanut vuoden hurmaavin aika, vaaleanvihreä kevät, jonka toivoisi aina jatkuvan mahdollisimman pitkään.

Kevättä ei oikeastaan ollut ollenkaan, vaan luonnossa siirryttiin suoraan kesään. Nyt luonto huitelee kukinnoissaan ja edistymisessään jossain heinäkuun puolella.

Toukokuun pitkä hellejakso oli ja meni, mutta kuivuus jatkuu. Pihat, metsät ja pellot ovat nyt niin kuivia, että muutaman millin sateilla ei ole mitään merkitystä. Tarvitaan päiväkausien yhtämittainen, tasainen, runsas sade ja paljon millejä.

Vaikka taivaat aukeaisivat, tulisi sade monessa asiassa liian myöhään. Eläinten poikasia on jo nääntynyt. Monessa kaupungissa ihmiset ovat ryhtyneet pistämään puutarhoihin ja puistoihin pikkueläimille juotavaa. Vaikka jokunen siili ja oravanpoika näin onkin pelastunut, on apu kovin vaatimaton.

Kasvipuolella menetyksiä on monenlaisia. Kotipuutarhassa surettaa se, että juhannusruusut eivät jaksa kukkia. Kukkia on auennut vain vähän ja nekin ovat minimaalisen pieniä.

Koivuissa lehdet puolestaan kuivuvat. Nuutuneet koivut ovat kaikki alkaneet näyttää riippakoivuilta.

Kun kuivuus on kotipuutarhassa pienen murheen aihe, on maanviljelijöillä nyt edessään iso murhe. Jollei vettä tule pian ja paljon, häämöttää edessä katovuosi.

Kylvöpellot lähtivät monin paikoin Salon seudulla kauniiseen kasvuun. Lämpö vauhditti kasvua. Nyt tilanne alkaa näyttää huonolta.

Peltojen yleisväri on päivä päivältä muuttumassa vihreästä kohti keltaista. Jokainen ei-maanviljelijäkin ymmärtää, että jos kasvusto kärsii kovasta kuivuudesta tässä vaiheessa, eivät myöhemmätkään sateet paljon auta. Edessä häämöttää pahimmillaan satokatastrofi.

Katovuosi ei voisi tulla maanviljelijöille huonompaan aikaan. Tavanomaisen vuosistressin lisäksi viljelijöitä painaa huoli oman alueen maataloustukien jatkosta.

EU-keskustelu tukien leikkaamisesta on lounaissuomalaisen korviin kylmäävää kuunneltavaa. Salonseutulaisviljelijää ei paljon auta, jos EU-tukia maksetaan jatkossa enemmän vain itäisiin ja pohjoisiin osiin Suomea.

Olisi jo Suomen kansallinen etu, että tukitasot säilyisivät Suomessa siellä, missä maan viljasato oikeasti kasvatetaan. Varsinais-Suomi on edelleen Suomen runsain vilja-aitta. Tätä ei yksi kuiva kesä muuta.

Kirjoittaja on toimittaja.