Kunnat maksoivat palkkoja väärin perustein vuosien ajan, etenkin varhaiskasvattajat ja sosiaalityöntekijät saavat ansioita takautuvasti

Kunnat ovat maksaneet työntekijöilleen alempaa palkkaa epäpätevyyden perusteella, vaikka kunta-alan sopimusmääräykset muuttuivat vuonna 2012. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestön Talentia-lehti kertoi asiasta ensimmäisenä.

Perusteluna palkanalennuksille on käytetty puuttuvaa koulutusta tai työkokemusta. Tehtäväkohtaisen palkan pitäisi määräytyä ensisijaisesti työn vaativuuden mukaan. Epäpätevyysvähennys on ollut enintään kymmenen prosenttia.

– Tänä keväänä huomattiin, että joillakin paikkakunnilla tehtiin automaattisia alennuksia vieläkin, sanoo Kuntatyönantajien neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä on 310 000 palkansaajaa. Valtaosa heistä on koulutettuja tehtäviinsä eikä kaikilla kunnilla käytäntöä ole ollut.

Kyse miljoonista euroista

Väärin perustein palkkaa saaneita on erityisesti varhaiskasvatuksessa ja sosiaalihuollossa. Heidän lukumääräänsä on vaikea arvioida, Nybondas-Kangas kertoo. Pienissä yksiköissä asia koskettaa yksittäisiä, isommissa kymmeniä.

Etelä-Karjalan terveys- ja sosiaalipiiri Eksote maksoi toukokuussa noin sadalle työntekijälle takautuvasti noin 700 000 euroa, kertoo ammattijärjestö Talentian työmarkkinalakimies Tuomas Hyytinen.

Helsingin kaupungilla asia koskee noin 500:aa työntekijää. Helsinki aikoo Hyytisen mukaan ratkaista asian 1,2 miljoonan euron budjettivaraumalla.

Kunnille lankeavaa kokonaissummaa ei ole laskettu. Talentia arvioi jäsentensä osalta summan kohoavan yli kymmeneen miljoonaan euroon.

Työntekijän oltava tarkkana

Talentia alkoi selvittää tilannetta viime vuonna loppukesästä, kun opintojensa loppuvaiheessa oleva sosiaalityöntekijä lähestyi heitä.

– Hänen tehtäviensä vaativuus oli käytännössä sama kuin valmistuneella, Hyytinen kertoo.

Työntekijä sai saatavansa takautuvasti. Työsopimussuhteessa olleet voivat hakea oikaisua viisi vuotta ja virkasuhteessa olleet kolme vuotta jälkikäteen.

Huhtikuussa Kuntatyönantajat kehotti kuntia selvittämään, onko työntekijöille maksettu asianmukaista palkkaa. Työehtosopimuksen mukaisen palkan maksaminen on työnantajan vastuulla, ja luottamushenkilöt neuvottelevat henkilöstöä koskevia sopimuksia, mutta työntekijöiden kannattaa ammattijärjestöjen mukaan olla tarkkana.

– Työntekijä tietää oman tilanteensa, tehtävänkuvansa ja palkkansa, sanoo Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch.

https://www.talentia-lehti.fi/talentialaisille-tulossa-miljoonien-eurojen-puuttuvat-palkat/

STT

Kuvat: