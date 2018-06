Kuuma toukokuu aikaisti avomaan mansikan satoa

Avomaanmansikan poimiminen aloitettiin viime viikolla Meisalan Marjassa ja Järvenkylän maatilalla. Rannikon puutarha puolestaan aloitti avomaan mansikan poiminnan jo toukokuun puolella.

Meisalan tilan yrittäjä Janne Saario arvioi, että sato on tänä vuonna jopa kolme viikkoa etuajassa.

Hedelmän- ja marjanviljelijäin liiton toiminnanjohtajan Miika Ilomäen mukaan on vielä hyvin vaikea ennustaa koko sadon suuruutta, sillä kausi on vasta aluillaan. Suomen keskimääräinen mansikkasato on ollut 12–13 miljoonaa kiloa.

Liitto osaa tässä vaiheessa arvioida vain, että sadosta tulee lähes tavanomainen tai hiukan pienempi.

– Jos helteet jatkuvat, myös satokausi jää lyhyemmäksi. Jos taas luvassa on noin 20 asteen lämpöä, satokausi voi kestää pidempään, Ilomäki kertoo.

