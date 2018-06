Kysely: Joka kolmas suomalaisista pitää maakuntajakoa hyvänä pohjana sote-uudistukselle

Lähes puolelle suomalaisista on tärkeää, että oma maakunta on yksi maakunta- ja sote-uudistuksessa perustettavista maakunnista, kertoo Kunnallisalan kehittämissäätiön Kaksin kyselytutkimus.

Enemmistö tätä mieltä on keskustassa, joista 73 prosenttia vastaajista pitää asiaa tärkeänä. Vähiten asialla on merkitystä RKP:n ja vasemmistoliiton kannattajille.

Reilu kolmannes pitää nykyistä 18 maakunnan jakoa hyvänä perustana sote-uudistukselle, ja suunnilleen saman verran ajattelee pikemminkin päinvastoin. Kyselyyn vastanneista 27 prosenttia ei osannut kertoa kantaansa.

Keskustan kannattajista yli puolet antaisi maakunnille samanlaisen itsehallinnon kuin kunnilla. Kokoomuksen kannattajista taas 45 prosenttia vastustaa asiaa.

Tutkimuksen toteutti Kantar TNS. Aineisto koottiin internetpaneelissa toukokuussa 18-79-vuotiaiden keskuudessa. Haastatteluja tehtiin 6 193.

STT

