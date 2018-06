Lähimaksuraja saattaa tuplaantua ensi vuoden alkupuolella

Lähimaksuraja saattaa nousta nykyisestä 25 eurosta alkuvuodesta 2019. Alan toimijat ovat keskustelleet nostosta jo jonkin aikaa. Muun muassa Danske Bank on ilmoittanut kannattavansa rajan nostamista.

– Meidän näkökulmastamme haluamme edelleen edetä niin nopeasti kuin mahdollista, sanoi johtaja Lari Tuovinen Danske Bankista STT:lle.

– Asian toteuttaminen markkinassa vaatii muutoksia kaikkien asiaan osallisten osalta, ja tämän hetken arvio näiden muutoksien toteuttamiselle on Q1 2019.

Lähimaksurajasta päättävät yhdessä korttiyhtiöt ja pankit. Mastercard Finlandin liiketoimintajohtaja Pekka Laaksonen korostaa, ettei yksi toimija voi asiaa päättää.

– Edelleen selvitämme tätä mahdollisuutta yhdessä asiakaspankkiemme kanssa, Laaksonen kertoi.

Vaikka tulevaa lähimaksurajaa ei vielä ole lyöty lukkoon, on rajan uumoiltu nousevan 50 euroon.

STT

Kuvat: