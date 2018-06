Lakki vege

Vuosi 1865 on tärkeä Suomen historiassa. Nälkävuosista saatiin esimakua, kun halla korjasi viljaa ja heinä heilimöi heikosti. Suomalaisia kuoli lavantautiin ja hinkuyskään.

Muutenkin oli kurjaa. Neljä helsinkiläistä ylioppilasta huomasi, että perhana, ei tästä tuppukylästä saa edes samettia ylioppilaslakkiin.

No, kallis kangas tilattiin hatut tekevälle ompelijalle Ruotsista, ja miekkoset saivat lakkinsa vappujuhliin.

Nälkä maassa paheni, mutta niin paljon hatuissa ei ollut eläinperäistä raaka-ainetta, että niitä olisi syöty.

Tämän kevään hitti on vegelakki. Tavallisissa ylioppilaslakeissa käytetään nahkarouhetta tai nahkaa. Vegaaniversiossa hikinauha on pvc-muovia. Myös selluloosalippa on päällystetty pvc:llä.

On luonnollista, että ylioppilaslakki kehittyy.

Muinoin koulun ylioppilasjuhla oli merkittävät tapaus. Silloin sai pitää lakkia päässä sisällä oikein rehtorin määräyksellä.

Nykyään lippalakki on osa huoneihmisen sisävaatetusta. Kouluissa opettajat ovat jo antaneet tyylille periksi, eivätkä enää pyydä, että ottaisitko lakin vege.

Viimeinen askel vegelakkiin oli lyhyt.

Vaikka kuullosta hienolta, vegelakkikaan ei ole ongelmaton. Syynä on muovi. Sitä on maailmassa liikaa ja väärissä paikoissa. Polymeeri ja valtameri eivät sovi yhteen.

Mutta muovista voi tulla myös muotia. Taas pitää mainita halla, vaikka nälkää ei nähdäkään.

Suomalainen Halla Halla -niminen yritys tekee bikineitä ja uima-asuja kankaista, jotka on valmistettu meristä kerätyistä muovijätteistä, muun muassa pulloista ja kalaverkoista.

Paljastavimpien biksujen tuotantolinjalle on tiedossa ongelmia, jos Euroopan komissio saa tahtonsa läpi ja mehupillit kielletään.

Kansanedustaja Mikko Kärnä osallistui hattukeskusteluun polttamalla hihansa. Hän hämmästeli vegaanisen ylioppilaslakin suosiota.

Lappilainen Kärnä nousi eduskuntaan varapaikalta, kun Paavo Väyrynen valittiin Euroopan parlamenttiin. Moni toivoo Kärnän istuvan parlamentissa pitkään, sillä hän on kansanedustaja niin kauan kuin Väyrynen pysyy poissa kotimaan politiikasta.

Haluavatko suomalaiset nuoret pistää päähänsä vegelakin, joka on vaarallinen terveydelle, ihmettelee Kärnä. Lakkeja tehdessä käytetään flataatteja, joita pidetään haitallisena ihmisen lisääntymiselle.

Kärnä on oikeilla jäljillä. Ajat olivat paremmat silloin, kun melkein maisterin ylioppilaslakki heinäpellolla edisti lisääntymistä.