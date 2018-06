Lakko pysäyttää Paimion teurastamon – yrityksen mukaan lakko ei vaikuta juhannustoimituksiin

HKScanin Paimion teurastamon 34 työntekijää ovat aloittaneet lakon, yhtiö kertoo. Lakko kestää maanantaihin asti. Teurastamon työt keskeytyvät täksi ajaksi.

Lakko johtuu tuntipalkkojen korottamiseen liittyvästä kiistasta. Työntekijät haluavat tuntipalkkoihin seitsemän euron korotuksen, jotta se olisi linjassa muiden yksiköiden kanssa.

-HK:lla on ollut linjaus, että samasta työstä maksetaan samaa palkkaa. Paimiossa tehdään samaa työtä kuin Outokummun (teurastamolla) samalla miehityksellä, ja siinä on ollut palkkaero. Outokummussa on 35-40 prosenttia isompi palkka, sanoo Suomen Elintarviketyöläisten liiton Länsi-Suomen aluetoimiston aluesihteeri Esa Vahlsten.

HKScanin mukaan neuvottelut työntekijöiden ja yhtiön välillä uudesta palkkausjärjestelmästä ovat vielä kesken. Neuvotteluissa on käsitelty muun muassa yhtiön taloudellista tilannetta ja Paimion yksikön kilpailukykyyn liittyviä näkökulmia.

Liitto: Voi vaikuttaa toimituksiin

Paimion yksikössä teurastetaan nautoja ja emakoita. Lakko tulee juuri ennen juhannuksen grillisesonkia.

– Meidän tämänhetkisen ymmärryksemme mukaan (lakko) ei vaikuta juhannustoimituksiin kuten grillimakkaroihin, Suomen-markkina-alueesta vastaava Kati Rajala sanoo. Rajalan mukaan ennalta sovitut tilaukset voidaan toimittaa kauppoihin.

Yhtiö pyrkii minimoimaan lakon vaikutuksia poikkeusjärjestelyillä. Vahlstenin mukaan vaikutuksia tuotantoon taas on.

– Makkaratoimitukset varmasti onnistuvat, mutta kun mennään possu- ja naudanpihveihin ja marinoituihin tuotteisiin, niin kyllä varmasti vaikutusta on. Tässä jää kolmen päivän teurastus ja leikkaaminen tekemättä, hän sanoo.

Rajalan mukaan Paimion yksikkö ei ole yhtiön suurimpia. HKScanin Forssan ja Outokummun teurastamoilla työskentelee satoja ihmisiä.

