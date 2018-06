Lapsensa Porvoossa tappanutta ranskalaisisää kuullaan tänään oikeudessa

Marraskuisen Porvoon lapsensurman käsittely jatkuu tänään Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa tyttärensä surmanneen miehen kuulemisella. Mies ei ole antanut erityistä syytä teolleen. Hän kertoi halunneensa leikkiä tyttären kanssa aamupäivän ja vieneensä tyttären tämän takia leikkipuistoon.

Äidin mukaan mies riisti kolmevuotiaan tytön äidiltään väkisin tämän kotiovella, kun äiti oli viemässä lasta autoon viedäkseen tämän päivähoitoon. Mies kiisti poliisille vieneensä tyttären äidiltä väkisin. Tytär oli halunnut puhua isälleen edellisenä päivänä, sillä tuolloin oli isänpäivä. Äidin mukaan isä ei kuitenkaan halunnut puhua tyttärensä kanssa.

Mies on kertonut kahta eri tarinaa siitä, miksi hänellä oli laukussaan keittiöveitsi marraskuisena aamuna, kun hän oli lähdössä leikkimään tyttärensä kanssa. Vain päivä tekonsa jälkeen hän kertoi, että hänellä on aina veitsi mukanaan. Häädön perheen asunnosta saanut ja muun muassa ystävien nurkassa ja autossaan majaillut mies kertoi pakanneensa veitsen ja muut tavaransa samana aamuna autoon.

– Kun muutin, piti ottaa tavarat mukaan laukkuun. Minulla oli tämä veitsi mukana laukussa. En tiedä miksi, mutta se on tapa, hän sanoi.

”Veitsi oli mukana olosuhteiden pakosta”

Viikko teon jälkeen miestä kuulusteltiin uudelleen. Nyt hän kertoi saaneensa veitsen lahjaksi mieheltä, joka vuokrasi hänelle edellistä asuntoa. Asuntoa vuokrannut mies vahvisti antaneensa miehen ottaa mukaansa tavaroita, kun tämä muutti pois Keravalla sijainneesta asunnosta. Kun poliisi kysyi taas, miksi mies ei jättänyt veistä autoon muiden tavaroiden kanssa, hän vastasi ettei tullut ajatelleeksi.

Syyttäjän mukaan veitsi hädin tuskin mahtui miehen nahkaiseen olkalaukkuun eikä se voinut olla sattumalta mukana. Syyttäjä Jukka Haavisto totesikin maanantaina oikeudessa, että teko on hänen mukaansa ollut suunniteltu ja veitsen mukaan ottaminen tukee tätä käsitystä.

Oikeudelle antamassaan kirjallisessa vastauksessa mies kertoo, että on muuttanut pois tilapäisestä asunnostaan samaisena maanantaiaamuna, kun surmasi tyttärensä. Veitsen hän kertoo ottaneensa mukaan olosuhteiden pakosta, eikä kyse ollut hänen mukaansa suunnitelmasta tappaa tyttö.

– En halunnut, että se rikkoo mitään muissa laukuissa, mies toteaa.

Selitti tekoaan hulluuskohtauksella

Mies kertoi kuulusteluissa romahtaneensa ja saaneensa hulluuskohtauksen, kun näki poliisien saapuvan leikkipuistoon, jonne hän vei lapsen ilman äidin suostumusta.

– Räjähdin sisäisesti ja tein mitä tein, en halunnut tehdä sitä, mies totesi poliisille.

Mitään muuta motiivia mies ei ole teolleen kertonut eikä sanojensa mukaan edes oikein muista tapahtumia. Miehen verestä ei myöskään löydetty päihdyttäviä aineita.

Mies todettiin mielentilatutkimuksessa syyntakeiseksi, eli hän oli täydessä ymmärryksessä teon tehdessään.

Mies oli häädetty perheen asunnosta, ja äiti oli saanut tytön huoltajuuden. Äiti oli myös hakenut perhettä toistuvasti häiriköineelle miehelle lähestymiskiellon. Mies puhui perhesurma-aikeista ystävälleen noin kolme kuukautta aiemmin, ja hän on kertonut kärsineensä masennuksesta ja paniikkikohtauksista.

Rikoksesta syytetyllä ei ole velvollisuutta pysyä totuudessa oikeudessa.

STT

