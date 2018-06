Lapsettomuus on toisille valinta

Viime vuonna Suomessa syntyi ennätysvähän lapsia. Nälkävuonna 1868 syntyi lapsia vähemmän. Tuolloin vähäisempi määrä naisia synnytti 43 757 vauvaa, viime vuonna syntyi 50 137 vauvaa.

1800-luvulla naiset synnyttivät keskimäärin neljä vauvaa. Nyt luku on 1,5 vauvaa. Toki lapsikuolleisuus oli aivan toista luokkaa yli sata vuotta sitten.

Ero entiseen on myös siinä, että nykymaailmassa voi useimmiten päättää, milloin lisääntyä – jos lisääntyä ollenkaan. Suuri muutos on se, että yhä useampi ei nykyään halua lapsia.

Lapsettomuus on noussut 90-luvun lähes 15 prosentista nykyiseen 20 prosenttiin. Syntyvyys laski viime vuonna viisi prosenttia. Samalla ensisynnyttäjien ikä on edelleen noussut – nyt äidiksi tullaan keskimäärin 29,1-vuotiaana. Väestöliitto arvelee vuoden 2018 perhebarometrin tulosten perusteella, että lapsettomien määrä tulee edelleen kasvamaan.

Naisilla lapsettomuuteen vaikuttaa huoli omasta taloudesta enemmän kuin miehillä. Muita syitä ovat asunnon pienuus, työuran laittaminen etusijalle, halu tehdä omia, kiinnostavia asioita, halu pitää kiinni nykyisestä elämäntyylistä tai se, ettei sopivaa kumppania ole löytynyt.

Viidennes parikymppisistä ei halua omia lapsia. Syitä on monia. Yksi on aito huoli ympäristön kestokyvystä ja liikakansoituksesta. Osa nuorista on vakuuttunut siitä, ettei ilmastonmuutoksen pian kurittamaan maailmaan ole vastuullista tuoda omaa jälkikasvua.

Lapsettomista vain neljännes on valinnut lapsettomuuden. Monille lapsettomuus on elämän suuri tragedia.

Matala syntyvyys keikauttaa huoltosuhteen huolestuttavan vinoksi, ja vinouma on kasvussa. Jo nyt Suomen väestönkasvu perustuu tyystin maahanmuuttoon.

Jos meno jatkuu nykyisenä, saataneen pian kuulla uusia puheita eläkeiän nostamisesta. Tutkijoiden mukaan perhe-elämän ja työn yhdistämisestä pitäisi tehdä helpompaa ja lapsiperheiden tukemista lisätä.

Lapsettomuutta edistää medioissa ajoittain vellova lapsiperhe-elämän kamaluudella mässäily. Liioittelu on turhaa. Elämä kuljettaa, oli lapsia tai ei.