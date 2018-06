LeBron James haastaa yöllä Warriorsin

NBA-koripalloliigan ykköstähden LeBron Jamesin leveät hartiat ovat tottuneet vastuuseen. Nyt liigan loppuottelusarjasta on kuitenkin tullut korostetusti Golden State Warriorsin kamppailu Jamesia vastaan, kun Cleveland on niin lujasti supertähtensä varassa.

James teki torstaina loppuottelusarjan avauksessa 51 pistettä, mutta Warriors otti ottelusarjassa komennon pistein 124-114. Toinen kamppailu pelataan sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa.

– Tarvitsemme taas LeBronilta vahvaa panosta etenkin ottelun alussa ja voin luottaa siihen, että hän myös hoitaa hommansa. Se on erityisen tärkeää vieraspelissä, Cavaliersin valmentaja Tyronn Lue suunnitteli finaalisarjan toista peliä.

– Kai hänen täytyy tehdä nyt 60 pistettä, että voitamme.

James on pelannut ikimuistoiset pudotuspelit. Torstain pelin 51 pistettä on loppuotteluiden pöyhkein pistesaalis 25 vuoteen, eikä hävinneen joukkueen pelaaja ole kyennyt vastaavaan koskaan aiemmin.

James johtaa pudotuspelien pistetilastoa, syöttötilastoa ja tripla-tuplien tilastoa.

James uhkaa parantaa

Avaustappio otti koville, mutta se ei lannistanut Jamesia.

– Torstain tappio kuuluu urani kovimpiin, koska pelasimme hyvin ja meillä oli erinomainen tilaisuus voittaa se ottelu, James tunnusti.

– Tappioon voi kuitenkin reagoida vain yhdellä tavalla. Pitää nähdä tilaisuus parantaa, ja siihen minä uskon. Hävisimme ensimmäisen pelin omiin virheisiimme.

Warriorsin valmentaja Steve Kerr uskotteli pelaajilleen, että James pääsi ensimmäisessä ottelussa liian helpolla.

– Emme tehneet asioita hänen kannaltaan tarpeeksi vaikeiksi. Emme saa antaa hänen riepotella meitä tuohon tapaan. Meidän täytyy laittaa painetta hänelle, Kerr suunnitteli.

Warriorsin pistelinko Stephen Curry kaavaili toiseen otteluun kovempaa tempoa Jamesin uuvuttamiseksi.

– Tehdään kaikki vähän nopeammin, pelataan fyysisemmin ja hyökkäävämmin. Pystymme parempaan, Curry arveli.

Cleveland ja Golden State pelaavat neljättä kertaa peräkkäin NBA-liigan finaaleissa. Golden State on voittanut mestaruuden 2015 ja 2017, Cleveland 2016.

STT

