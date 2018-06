Lentoliikenteen kilpailuasetus herättää huolta Suomessa

Lentoliikenteen epäreiluihin kilpailuasetelmiin puuttuva EU-asetus aiheuttaa huolta Suomessa.

EU-maiden liikenneministerit päättävät todennäköisesti torstaina asetuksesta, joka antaa komissiolle mahdollisuuden tutkia, vääristääkö jokin EU:n ulkopuolinen lentoyhtiö tai maa kilpailua Euroopan markkinoilla.

Seurauksena lentoyhtiölle voisi olla rahallinen sanktio tai muu seuraamus, jos EU-maat niin päättävät.

Lailla on hyvä tarkoitus, mutta sen seuraukset herättävät huolta.

Liikenne- ja viestintäministeriön johtava erityisasiantuntija Päivi Jämsä pitää mahdollisena, että sanktioiden kohteeksi joutunut yhtiö kohdistaa vastatoimia johonkin jäsenvaltioon tai sen lentoyhtiöön.

– Totta kai se on riski, mutta vielä tässä vaiheessa on mahdotonta sanoa, kuinka todennäköinen, Jämsä sanoo.

Suomelle on hänen mukaansa tärkeää, että EU-mailla on riittävän iso vaikutusvalta, kun sanktioista asetuksen mukaan päätetään.

Lentojättien vaatima uudistus

Asetuksen säätämisen taustalla on eurooppalaisten lentoyhtiöiden, varsinkin kahden lentojätin Lufthansan ja Air France KLM:n, huoli siitä, että arabiyhtiöt haalivat eurooppalaisia markkinoita valtiontuen avulla.

Viime vuosina ainakin Emirates, Qatar Airways ja Etihad ovat vahvistaneet Reutersin mukaan asemiaan eurooppalaisilla markkinoilla.

Myös Venäjän kansallinen lentoyhtiö Aeroflot voi periaatteessa joutua komission tutkinnan kohteeksi. Sanktioiden ja tutkinnan edellytyksenä on, että jokin eurooppalainen yhtiö kärsii vahingollisesta toiminnasta.

EU-lainsäädäntö ei puuttuisi maiden kahdenvälisiin sopimuksiin, mutta liikenne- ja viestintäministeriöstä varoitetaan silti poliittisista seurauksista. Finnairin ylilento-oikeuksista neuvotellaan Suomen ja Venäjän välillä 1-2 vuoden välein.

Liikenneministeriön muistiossa todetaan, että lentoyhtiöille voi koitua lainsäädännöstä merkittäviä taloudellisia vaikutuksia, joiden suuruutta on vielä mahdotonta arvioida. Suurimmat taloudelliset riskit liittyvät ministeriön arvion mukaan juuri siihen, että kolmannet maat ryhtyvät vastatoimiin eurooppalaisia lentoyhtiöitä vastaan.

Lentoliikenteen sopimukset ovat herkkiä. Tämä saatiin huomata viimeksi viitisen vuotta sitten, kun EU harkitsi päästökaupan ulottamista EU:n ulkopuolisiin lentoyhtiöihin. Muun muassa Venäjä älähti suunnitelmista ja vihjaisi rajoituksista Suomen ylilento-oikeuksiin.

STT

