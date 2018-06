Liettua: EU-maat perustavat kyberjoukot ja Suomikin on tulossa mukaan

Yhdeksän EU-maata aikoo muodostaa ”nopean toiminnan ryhmiä” taistelussa kyberhyökkäyksiä vastaan, kertoo Liettuan puolustusministeri Raimundas Karoblis. Hänen mukaansa Suomikin on tulossa toimintaan mukaan.

Ryhmät voisivat olla kansallisten viranomaisten apuna merkittävien kyberhyökkäysten torjunnassa. Kyse olisi yhteishankkeesta, joka liittyy EU:n tiivistyvään puolustusyhteistyöhön. Nopean toiminnan ryhmät toimisivat vuorotteluperiaatteella.

Liettua, Kroatia, Viro, Hollanti ja Romania allekirjoittavat maanantaina Luxemburgissa sopimuksen asiasta, Liettuan puolustusministeri kertoo. Myöhemmin tänä vuonna mukaan tulisivat Suomi, Ranska, Puola ja Espanja.

Liettua johtaa kyberpuolustushanketta, jonka aikataulu on tarkoitus hyväksyä ensi vuonna. Liettua on viime vuosina parantanut kykyään torjua naapuri-Venäjän ”vihamielisiksi kyberaktiviteeteiksi” luonnehtimiaan toimia, jotka kohdistuvat valtiollisiin elimiin ja energia-alalle.

Karoblis sanoo odottavansa EU:n myöntävän rahaa tietokoneohjelmiin ja muihin tarvittaviin laitteisiin. Hankkeen teknisistä ja laillisista yksityiskohdista käytävä neuvonpito EU-toimielinten kanssa jatkuu, ministeri lisää.

STT

