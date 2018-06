Liikennevälineiden ympäristöystävällisyys on kiva juttu, josta ei haluta maksaa ylimääräistä

Hinta ja reittien nopeus vaikuttavat liikennevälineiden valintaan ekologisuutta enemmän. Ympäristöystävällisyyttä mietitään liikennevälineen valinnassa vain vähän, eikä se ole ihmisille tärkeä valintaperuste, kertoo Liikenteen tutkimuskeskus Vernen johtaja Heikki Liimatainen Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Jos ihmisellä ei ole henkilöautoa, liikennevälineen valinta käydään yleensä junan ja linja-auton välillä. Tällöin matkaan kuluva aika ja lipun hinta vaikuttavat valintaan eniten. Jos julkinen liikenne haluaa kilpailla henkilöautoja vastaan ympäristöystävällisillä ja ekologisilla vaihtoehdoilla, pitää yhteyksistä kehittää nopeita ja lippujen pitää olla edullisia, Liimatainen sanoo.

– Muut tekijät, kuten nopeus ja edullisuus, nousevat usein ekologisuutta tärkeämmäksi. Vain harvalle ekologisuus merkitsee paljon, Liimatainen sanoo.

Myös VR:n matkustajaliikennejohtaja Maisa Romanainen tunnistaa ilmiön.

– Ekologisuus tulee arvona esille meidän asiakastutkimuksissa, mutta se ei ole valintakriteeri. Juna tunnistetaan ekologiseksi liikkumistavaksi, mutta ympäristöystävällisestä liikkumistavasta ei olla valmiita maksamaan lisää, Romanainen kertoo.

Asiakkaita houkutellaan halvemmilla lipuilla

Juna on ekologisesti kilpailukykyinen niin lentoliikennettä kuin linja-autoja vastaan, koska junat kulkevat vesienergialla tuotetulla sähköllä. Heikki Liimatainen kertoo myös, että junien energiankulutus jokaista matkustajaa kohden on pienempi kuin linja-autojen.

Suurin kisa asiakkaista käydään kuitenkin matkustusajoissa ja hinnoissa, joissa on ollut suuria muutoksia viime vuosien aikana.

VR päätti vuonna 2016 laskea junalippujen keskihintoja keskimäärin neljänneksellä, koska vuonna 2014 alkanut linja-autoliikenteen kilpailutuksen avaaminen ja Onnibusin aloittama tarjouslippukilpailu saivat VR:n matkustajamäärät laskemaan.

Kokonaisuudessaan hinnoittelun muuttaminen on ollut VR:lle suotuisaa. Vuonna 2017 konsernin liikevaihto kasvoi yli viidellä prosentilla, ja kaukoliikenteen matkamäärät kasvoivat yli kymmenellä prosentilla.

Linja-autoliitosta ei haluta kommentoida sitä, miten tarjousliput ovat vaikuttaneet sen jäsenyhtiöiden taloudellisiin tuloksiin. Kuitenkin Talouselämä on uutisoinut, että vuonna 2016 koko pikavuoroliikenne oli tappiollista, vaikka halvat liput lisäsivät myyntiä.

Syrjäseutuja tarjouskilpailu ei palvele

Kilpailutuksen avaaminen ei näy myöskään linja-autolippujen kuluttajahintaindeksissä. Vaikka tarjouslippujen määrä on kasvanut, niin kuluttajahintaindeksin mukaan pitkien linja-automatkojen hintojen vuosikeskiarvot ovat nousseet. Tällä vuosikymmenellä hinnat ovat nousseet melkein 12 prosenttia, eikä Onnibusin markkinoille tulo näy kuluttajahintaindeksissä.

Heikki Liimatainen selittää ilmiötä sillä, että syrjäseutujen liikenneyhteydet eivät ole parantuneet tai halventuneet, koska käyttäjämäärätkin näillä reiteillä ovat vähentyneet.

– Linja-autolinjojen määrä on kasvanut erityisesti suurten kaupunkien välillä ja näiden reittien hinnat ovat entistä edullisempia, Liimatainen sanoo.

STT