Liikkuuko loma?

Peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa kulutetaan parhaillaan lukuvuoden viimeisiä päiviä.

Kouluvuoden rytmi näkyy koko yhteiskunnassa, ja lomien alkaminen vaikuttaa monen perheen elämään. Tänä keväänä on jälleen keskustelu siitä, onko koululaisten kesäloma oikeassa paikassa.

Elinkeinoministeriön selvityksen mukaan koulujen kesäloma kannattaisi siirtää myöhemmäksi.

Ajatus on, että kesäloma alkaisi kesäkuun puolivälissä ja päättyisi elokuussa. Tämä hyödyttäisi matkailualaa.

Lomaa siirtämällä Suomeen syntyisi ministeriön laskelmien mukaan noin 5 000 uutta kesätyöpaikkaa, ja matkailuun käytettäisiin kesän aikana rahaa yli 200 miljoonaa euroa enemmän kuin nyt.

Muualla Euroopassa yleinen lomakuukausi on elokuu.

Sijoittelemalla vapaita toisin ja siirtämällä syysloman ja joululoman päiviä elokuulle, kesälomaa saisi venytettyä loppupäästä. Näin kevätlukukausi ei pitenisi.

Kaikki lukuvuoden katkaisevat lomajaksot ovat tervetulleita niin oppilaille kuin opettajille, joten keskustelua käydään vain loman paikasta, ei sen pituudesta.

Koulun loma-aikojen kanssa samaan aikaan pöydälle on nostettu muutkin vapaat. Elinkeinoelämän keskusliitto haluaisi lyhentää työntekijöiden lakisääteisiä lomia. Tämä vähentäisi entisestään perheiden yhteistä vapaa-aikaa, jota matkailuala ja elinkeinoministeriö toivoisivat käytettävän kotimaan lomakohteissa.

Merkittävät loma-ajan siirrot vaikuttavat moneen asiaan, muun muassa yhteisvalinnan ja korkeakoulujen pääsykokeiden aikatauluihin. Ne heijastuvat myös koulujen ulkopuolelle, sillä työpaikoilla lomia sovitellaan kouluvuoden kiertoon.

Perusopetuksessa on jo muutaman vuoden ajan otettu käyttöön uutta opetussuunnitelmaa. Ammatillisen opetuksen reformit tulivat voimaan tänä vuonna, ja hallitus on päättänyt lukiouudistuksesta, jonka mukaiset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön vuonna 2021.

Jos loma-aikaa muutetaan, ratkaisun monet seuraukset on otettava huomioon. Samoin on harkittava tarkkaan, minkä kokoisia ulkoisia paineita kannattaa tieten tahtoen tuoda koulumaailmaan, jossa on käynnissä suuria sisäisiä muutoksia.