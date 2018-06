LM: Viharikoslain toimivuus arvioidaan uudelleen – Ministerit pitävät ilmiötä yhteiskunnallisena ongelmana

Viharikoksiin liittyvän lainsäädännön tehokkuus arvioidaan uudestaan, kertoo Lännen Media. Oikeusministeriö on kokoamassa syksyllä laajan asiantuntijajoukon yhteiskunnan eri alueilta pohtimaan sananvapauden ja vihapuheen rajapintaa. Ministeriö aikoo verrata myös muiden maiden vihapuhesäätelyä Suomen lainsäädäntöön.

Asiaa Lännen Medialle kommentoinut sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) on jo ryhtynyt selvittämään poliisia koskevan lainsäädännön täsmentämisen tarpeita. Hänen mukaansa vihapuhetoiminta on ilmiönä selvästi laaja yhteiskunnallinen ongelma, joka koskee poliisin lisäksi muita viranomaisia ja myös muita toimijoita.

– Vihapuhetta koskevien laajempien lainsäädännöllisten muutostarpeiden kanssa aion olla yhteydessä oikeusministeri Antti Häkkäseen (kok.), Mykkänen sanoo.

– Vihapuhetoimintaan liittyvä lainsäädäntö on syytä arvioida uudestaan. En voi kuitenkaan luvata tähän helppoa ratkaisua. Löytyykö ratkaisuja nykyisen rikoslain tulkinnasta, nykylain täsmentämisestä vai uudesta laista, sitä en osaa tässä vaiheessa arvioida.

Häkkänen puolestaan korostaa, että jokaisella ihmisellä on oikeus työntekoon ja normaaliin vapaa-aikaan ilman turvallisuusuhkaa.

– Vihapuhe ja vainoaminen ovat vakavia tekoja, joihin syyllistyvät on saatava tehokkaasti vastuuseen. Sosiaalisessa mediassa tapahtuvat vihakampanjat ovat erittäin ongelmallinen ilmiö, oikeusministeri sanoo Lännen Medialle.

Suomen poliisijärjestöjen liitto vaati alkuviikosta, että poliisien yksityistietojen ja kuvien käyttöjen törkykampanjoissa kriminalisoitaisiin. Suomen syyttäjäyhdistys kannatti poliisin esityksen selvittämistä ja kertoi myös syyttäjien joutuvan yhä useammin törkykampanjoinnin kohteeksi.

Myös valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen mielestä vihapuhetoimintaan on puututtava ennen kuin ilmiö ehtii nakertaa julkisen hallinnon ja viranomaisen toimintaa.

