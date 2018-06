Lontoon keskustassa valtava tulipalo – sammutustöissä 120 palomiestä

Lontoon keskustassa Hyde Parkin alueella on syttynyt suuri tulipalo, jonka sammutustöihin osallistuu noin 120 palomiestä, raportoi BBC.

Tulessa on 12-kerroksinen luksushotelli Mandarin Oriental. Pelastusviranomaiset hälytettiin paikalle hieman ennen kello kuutta Suomen aikaa. Hotellissa on 181 sviittiä ja huonetta.

Tulipalosta on syntynyt suuri määrä savua. Pelastuslaitoksen mukaan palon syttymissyystä ei ole vielä käsitystä. Hotelli oli juuri entisöity.

Hotellin lähellä sijaitseva sisäänkäynti Knightsbridgen metroasemalle on suljettu.

https://www.bbc.com/news/uk-england-london-44389565

STT

