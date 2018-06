Lontoon poliisi ei valaise Suomen kansalaisen pidätyksen taustoja – KRP terroritutkinnasta: Englanti on tämän jutun isäntä

Sekä Britannian että Suomen viranomaiset pysyvät vaitonaisina terrorismitutkinnasta, jonka perusteella Suomen kansalainen otettiin kiinni Heathrow’n lentokentällä Lontoossa sunnuntaina. 29-vuotiasta miestä epäillään terroriteon valmistelusta.

Lontoon poliisi kertoi STT:lle torstaiaamuna, ettei kerro tutkinnasta enempää kuin keskiviikkona tiedotettiin.

Suomen kansalainen on saanut pidätysmääräyksen, joka vanhenee ensi sunnuntaina. Lontoon poliisin mukaan kiinniotto ei liittynyt miehen toimintaan lentokentällä.

Keskusrikospoliisin johtovalmiuspäivystäjä, rikoskomisario Olli Töyräs kertoi torstaiaamuna olleensa asiasta yhteydessä suojelupoliisiin. Sekä KRP että Supo vaikenevat visusti tutkinnan yksityiskohdista. Töyrään mukaan KRP on asiassa ”hiljainen toimija”.

– Tämä pidätys on tapahtunut Englannissa. Englanti on tämän jutun isäntä niin sanotusti, Töyräs sanoi.

Suojelupoliisista korostettiin niin ikään, etteivät suomalaisviranomaiset voi mennä asiassa yksityiskohtiin brittiviranomaisten ohi.

STT

